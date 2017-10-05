Тест-райд новой линейки Softail от компании Harley-Davidson

В канун своего 115-летнего юбилея легендарный американский производитель тяжелых мотоциклов Harley-Davidson полностью обновила свою линейку Softail, постаравшись максимально усовершенствовать одни из самых своих популярных байков. Для того, чтобы опробовать новые творения американцев в деле, компания пригласила международную группу журналистов на тест-райд по красивейшим дорогам испанской Каталонии. Среди счастливчиков оказался и обозреватель портала «АвтоВзгляд».
Алексей Гусев

Отныне в линейку Softail входят 8 моделей, а именно: легендарный «терминаторский» Fat Boy, ставшим в этом году еще больше похожим на самого Терминатора, причем на его более совершенную «ртутную» модель Т1000, Fat Bob, Low Rider, Softail Slim, умопомрачительный Breakout, Deluxe, Heritage Classic и перекочевавший из несуществующей более линейки Dyna — Street Bob. Все мотоциклы комплектуются новым мощным двигателем Milwaukee-Eight объемом 107 кубических дюймов с 8 клапанами, а для четырех моделей предусмотрена возможность установки более мощного «114-го» силового агрегата.

B пока коренное население Каталонии и примкнувшие к ним устраивали шумные демонстрации на улицах и площадах Барселоны, требуя независимости, буквально в 52 км от города, на красивых и адреналиновых горных серпантинах, проходили наши массовые заезды. Компания Harley-Davidson организовала целый мотолагерь, арендовав едва ли не весь отель. Каждое утро на рассвете, разбившись на группы по 6—7 человек, международная команда журналистов отправлялась на покорение красивых, но в то же время довольно агрессивных серпантинов южной Испании. От отеля и, что называется, «до обеда», после чего происходил обмен мотоциклами и все повторялось по новой.

За время вояжа нам удалось опробовать в деле 4 модели производителя из Милуоки — Fat Bob, Heritage Classic, Breakout и Street Bob, главной особенностью которых был не столько представленный в прошлом году двигатель Milwaukee-Eight, сколько абсолютно новая рама, на которой теперь базируются все модели Softail. Она на 12% легче и на 34% жестче, что сразу же сказалось на управляемости. Кроме того, байки получили и новую доработанную подвеску, диодную оптику Daymaker и обновленный дизайн.

Особенно разительно отличается от своего предшественника Fat Bob, этот мотоцикл стал подчеркнуто более спортивным, хотя рамка заднего номера, укороченное заднее крыло и большое расстояние между покрышкой и крылом слегка напоминают итальянский Ducati Diavel. Впрочем, вовсе не факт, что это плохо — многим поклонникам продукции H-D из числа более молодых не хватало некоей спортивности.

Совершенно по другому ведет себя на дороге умопомрачительный по красоте Breakout. Из-за длинной базы и вынесенной вперед вилки, а также руля типа Dragbar, Breakout довольно непросто заправлять в стремительные 180-градусные повороты каталонских серпантинов: буквально через каждые 100—200 метров нужно класть мотоцикл набок на максимальный угол, нередко чиркая подножками об асфальт.

Этот красивый байк создан для прямых хайвеев Невады, Аризоны и Калифорнии, резкие горные серпантины — не его конек. Зато дизайн экстерьера буквально сносит крышу!

Получше обстоят дела у винтажного вида Heritage Classic — мотоцикла очень популярного у взрослых байкеров, предпочитающий стиль old school. Этот байк словно переместился в наше время из 50-х. Твердые боковые кофры, входящие в комплект, можно воспринимать неоднозначно, зато диодный свет и быстросъемное — одним движением — тонированное ветровое стекло наверняка понравятся новому поколению мотоциклистов.

Ну а самым легким в управлении ожидаемо оказался Street Bob, несмотря на свой переход в другой, чуть более тяжелый класс. Моноседло, матовые цвета и устанавливаемый штатно высокий руль «эйпхэнгер» почти обязательно приведут в восторг поклонников данной модели. Тем более, что «бобберу» все эти изменения очень даже к лицу, разве что резиновые псевдоамортизаторы на передней вилке можно считать спорным элементом.

…В целом же, новая линейка Softail произвела положительное впечатление. Теперь мы ждем, когда какая то из новинок появится в столичном пресс-парке компании, чтобы проверить аппарвты на московских улицах.

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5 октября 2017
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