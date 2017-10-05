Тест-райд новой линейки Softail от компании Harley-Davidson

Отныне в линейку Softail входят 8 моделей, а именно: легендарный «терминаторский» Fat Boy, ставшим в этом году еще больше похожим на самого Терминатора, причем на его более совершенную «ртутную» модель Т1000, Fat Bob, Low Rider, Softail Slim, умопомрачительный Breakout, Deluxe, Heritage Classic и перекочевавший из несуществующей более линейки Dyna — Street Bob. Все мотоциклы комплектуются новым мощным двигателем Milwaukee-Eight объемом 107 кубических дюймов с 8 клапанами, а для четырех моделей предусмотрена возможность установки более мощного «114-го» силового агрегата.

B пока коренное население Каталонии и примкнувшие к ним устраивали шумные демонстрации на улицах и площадах Барселоны, требуя независимости, буквально в 52 км от города, на красивых и адреналиновых горных серпантинах, проходили наши массовые заезды. Компания Harley-Davidson организовала целый мотолагерь, арендовав едва ли не весь отель. Каждое утро на рассвете, разбившись на группы по 6—7 человек, международная команда журналистов отправлялась на покорение красивых, но в то же время довольно агрессивных серпантинов южной Испании. От отеля и, что называется, «до обеда», после чего происходил обмен мотоциклами и все повторялось по новой.