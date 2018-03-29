Camp Jeep: как джиперы «убивают» свои машины на бездорожье

Каждый год на Camp Jeep — именно так называется мероприятие — съезжаются сотни поклонников легендарной американской марки со всей Европы. Традиционно гостям фестиваля предлагаются увлекательные метаморфозы от Jeep Academy, насыщенная программа тест-драйвов и множество развлечений под открытым небом.

На сайте организации фестиваля, а также на официальных страницах в социальных сетях уже открыта онлайн-регистрация для всех желающих пощекотать собственные нервы.

Кстати, в прошлом году на этом празднике внедорожной жизни побывал корреспондент портала «АвтоВзгляд» — о том, чего не стоит делать за рулем бескомпромиссного внедорожника, и как выжить в экстремальных условиях Camp Jeep, можно прочитать здесь.