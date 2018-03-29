Camp Jeep: как джиперы «убивают» свои машины на бездорожье

Фото: АвтоВзгляд
Где вдоволь погонять по бездорожью, умываясь грязью и собственным потом? Конечно же, на ежегодном слете джиперов. В этом году пятый крупнейший европейский сбор фанатов офф-роуда пройдет с 13 по 15 июля в австрийской Штирии. Похоже, будет жестко, мокро и горячо.
Мирон Горин

Каждый год на Camp Jeep — именно так называется мероприятие — съезжаются сотни поклонников легендарной американской марки со всей Европы. Традиционно гостям фестиваля предлагаются увлекательные метаморфозы от Jeep Academy, насыщенная программа тест-драйвов и множество развлечений под открытым небом.

На сайте организации фестиваля, а также на официальных страницах в социальных сетях уже открыта онлайн-регистрация для всех желающих пощекотать собственные нервы.

Кстати, в прошлом году на этом празднике внедорожной жизни побывал корреспондент портала «АвтоВзгляд» — о том, чего не стоит делать за рулем бескомпромиссного внедорожника, и как выжить в экстремальных условиях Camp Jeep, можно прочитать здесь.

безопасность дорожного движения, внедорожник, бездорожье, кроссоверы, автопутешествие, автотуризм
29 марта 2018
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