Праздник непослушания: на что способны кроссоверы Jeep на тяжелом бездорожье

Конечно, организаторы постарались на славу. На территории в 300 га, представляющей собой частные лесные угодья к югу от Берлина, был разбит лагерь для гостей со всей Европы.

На самом виду, конечно же оказались обширные парковочные площадки, на которых гости оставляли свои машины. И, надо заметить, что помимо вполне серийных «Джипов» там можно было наткнуться на весьма интересные экземпляры. Например, Renegade Rat Rod привлекал внимание зевак своей потрясающей матовой окраской кузова. Неподалеку от него спрятался в кустах пикап Wrangler проекта JK8 — автомобиль не новый, но в России весьма редкий. Мне лично его встречать не доводилось ни разу. Помимо прочего, он был серьезно подготовлен для внедорожных подвигов — в чем нетрудно убедиться, взглянув на его колеса и подвеску.