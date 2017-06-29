Праздник непослушания: на что способны кроссоверы Jeep на тяжелом бездорожье

Фото: Jeep
Сотни поклонников легендарной марки Jeep, давшей между прочим название, пусть и неофициально, целому классу автомобилей, съехались на свой двухдневный фестиваль. Он был устроен Группой владельцев автомобилей Jeep на трассе Teltow Fläming Ring неподалеку от Берлина.
Вадим Устинов

Конечно, организаторы постарались на славу. На территории в 300 га, представляющей собой частные лесные угодья к югу от Берлина, был разбит лагерь для гостей со всей Европы.

На самом виду, конечно же оказались обширные парковочные площадки, на которых гости оставляли свои машины. И, надо заметить, что помимо вполне серийных «Джипов» там можно было наткнуться на весьма интересные экземпляры. Например, Renegade Rat Rod привлекал внимание зевак своей потрясающей матовой окраской кузова. Неподалеку от него спрятался в кустах пикап Wrangler проекта JK8 — автомобиль не новый, но в России весьма редкий. Мне лично его встречать не доводилось ни разу. Помимо прочего, он был серьезно подготовлен для внедорожных подвигов — в чем нетрудно убедиться, взглянув на его колеса и подвеску.

Фото: Николай Назайкинский

На боковой дорожке, ведущей к пресс-центру, мы заметили еще один уникальный автомобиль — особую версию Renegade, построенную в честь мотоциклов Harley-Davidson в единственном экземпляре итальянским тюнинговым ателье Garage Italia Customs, в 2016 году и получившую название Hellʼs Revenge в честь знаменитой американской внедорожной трассы.

В некотором отдалении от главной дороги лагеря, но в непосредственной близости к пресс-центру установила стенд компания Mopar, представившая пакет аксессуаров One Pack для модели Wrangler, закатив для этой цели на импровизированный бугорок модернизированную машину.

На окружающем зону паркинга земляном отвале нахально расположился Rubicon, доведенный до полного внедорожного совершенства компанией Bawarrion, специализирующейся на выпуске деталей для «Джипов». Организаторы сбились с ног, тщетно пытаясь отыскать его хозяина, чтобы штрафануть за неправильную парковку.

Фото: Николай Назайкинский

Вполне вероятно, что тот в это время сидел в одном из ресторанчиков быстрого питания, развернутых неподалеку от эстрады, с которой неутомимый диджей потчевал едоков музыкой всех стилей и направлений. Впрочем, с тем же успехом он мог не наливаться пивом, а участвовать в соревнованиях по перетягиванию каната, тестировать велосипеды Canyon или валяться на гамаке в зоне отдыха.

Однако самое интересное было спрятано от невнимательных глаз — по лесным дорогам, холмам и распадкам проложили две трассы для тех, кто хотел испытать себя в качестве покорителя бездорожья — легкую и средней сложности.

Надоела езда по асфальту, регламентированная массой правил? Пожалуйте в царство непослушания. Здесь машины проходили и диагональное вывешивание, и крутые спуски-подъемы, и боковой уклон, и песок, и бассейн с водой полуметровой глубины — словом, все прелести офф-роуда. В качестве транспортных средств для этого им предлагались Compass, Grand Cherokee и Wrangler — все в версии Trailhawk.

Фото: Николай Назайкинский

Но главным сюрпризом оказалась еще одна трасса в 15 километрах от лагеря, состоящая из двух участков — Hard и Extreme.

Более страшную, с ее почти отвесными девятиметровыми подъемами и спусками по сыпучему грунту, штурмовать можно было только на специально подготовленных машинах. Я же на вполне ординарном Wrangler, крайне аскетично оснащенном, рванул по менее сложному маршруту. Впрочем, выброс адреналина и там был достаточно серьезным, особенно во время преодоления песчаного холма, который можно было проскочить только ходом и затем резко тормозить, чтобы не уткнуться носом в следующее препятствие — земляную насыпь.

Два дня в экстремальных упражнениях пролетели незаметно. Честно говоря, для меня оказалось откровением, что в прилизанной Германии остались вот такие нетронутые цивилизацией, незаасфальтированные места, где можно оторваться по полной.

авторынок, производители, внедорожник, бездорожье
29 июня 2017
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