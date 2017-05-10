На «Соболе 4×4» по крымскому бездорожью

Сам природный памятник примечателен одиноко стоящими двумя общественными туалетами. Один на две кабинки, другой — на три. Никакого жилья поблизости нет, и не понятно, для кого нужники предназначены. Зато рядом море и вполне шотландские скалы перед ним. И ни одного человека вокруг. Но до берега нужно еще добраться через несколько балок. Спуски заставляют понервничать: машина идет то почти отвесно, то сильно заваливается на бок. Кажется, еще чуть-чуть — и «Соболь» кувыркнется в овраг. Но нет, несмотря на большие размеры машина стоит как влитая. Тут поневоле задумываешься о полезности механической коробки передач. Не уверен, что автомат будет вовремя срабатывать на постоянные выбоины в глиняном грунте и валуны. Про движок «Соболя» — китайский дизель Cummins 2,8 — идет много споров. Может на трассе он кому-то покажется шумным, но на крутых спусках и подъемах — самое то.

Как-то на Кавказе я карабкался по таким же каменистым тропам на KIA Sportage. На полном приводе казалось, что двигатель вот-вот закипит, что с ним в конце-концов и произошло. Да и коробка-автомат тупила нещадно. «Каминсам» же абсолютно по фигу на рельеф дороги — тарахтят себе тихонько… Но есть один важный нюанс — заводские прошивки. Они слишком «лайтовы» и не позволяют использовать весь спектр возможностей «Соболя» и больше подходят неторопливым фермерам, а не адептам бездорожья. Так что нужно перепрошивать — опытные «соболеводы» делают это по несколько раз в год — экспериментируют.