На «Соболе 4×4» по крымскому бездорожью

Есть в отношении этого российского региона странный стереотип: здесь принято обосновываться на отдых на южном побережье, напрочь игнорируя северное. Например, непривычно пустынное морское побережье у Евпатории. Впрочем, это и понятно. Глядя на развалины еще советской инфраструктуры, поневоле приходишь к выводу, что ни Украине, ни современной России эти края не нужны. По крайне мере, хозяйствовать здесь никто не хочет. Даже в тусовочном Казантипе. Хоть и промелькнула новость, что его собираются возрождать, никаких признаков этого не видно. Лишь вездесущие частники строят огромные халупы для туристов среди таких же халуп местного населения. Цельного туристического комплекса с налаженной инфраструктурой и логистикой здесь не наблюдается в принципе.
Среди окружающего декаданса европейские ветряки смотрятся инородными телами. Также путешественника поджидают интересные сюрпризы: повально не работающий вай-фай в самых разных местах и еще более космическая сотовая связь. Например, МТС здесь именуется «Волной» и работает действительно как волна — то есть с перебоями. На «Мегафоне» мобильный интернет вообще не пашет, даже несмотря на включенную опцию «Крым». В магазинах вдоль дороги продавцы не ведают, что такое кассовый и товарный чеки, но при этом старательно пытаются тебя обжулить. Единственное приятное открытие — крымские вина.
Так что лучше побыстрее валить из такой «цивилизации» и отправляться колесить вдоль пустынного черноморского берега. Это идеальное место для медитации и постижения вечности. Здешняя степь сильно отличается от уже привычной калмыцкой или казахской. Она насквозь пронизана обломками острых камней, так что на выбор шин следует обратить особое внимание. Кстати, и асфальтовые дороги Крыма — сплошные выбоины и «стиральные доски». Но мы видели дороги и похуже и смело спускаемся в первую балку. Наша цель — урочище Большой Кастень.
Сам природный памятник примечателен одиноко стоящими двумя общественными туалетами. Один на две кабинки, другой — на три. Никакого жилья поблизости нет, и не понятно, для кого нужники предназначены. Зато рядом море и вполне шотландские скалы перед ним. И ни одного человека вокруг. Но до берега нужно еще добраться через несколько балок. Спуски заставляют понервничать: машина идет то почти отвесно, то сильно заваливается на бок. Кажется, еще чуть-чуть — и «Соболь» кувыркнется в овраг. Но нет, несмотря на большие размеры машина стоит как влитая. Тут поневоле задумываешься о полезности механической коробки передач. Не уверен, что автомат будет вовремя срабатывать на постоянные выбоины в глиняном грунте и валуны. Про движок «Соболя» — китайский дизель Cummins 2,8 — идет много споров. Может на трассе он кому-то покажется шумным, но на крутых спусках и подъемах — самое то.
Как-то на Кавказе я карабкался по таким же каменистым тропам на KIA Sportage. На полном приводе казалось, что двигатель вот-вот закипит, что с ним в конце-концов и произошло. Да и коробка-автомат тупила нещадно. «Каминсам» же абсолютно по фигу на рельеф дороги — тарахтят себе тихонько… Но есть один важный нюанс — заводские прошивки. Они слишком «лайтовы» и не позволяют использовать весь спектр возможностей «Соболя» и больше подходят неторопливым фермерам, а не адептам бездорожья. Так что нужно перепрошивать — опытные «соболеводы» делают это по несколько раз в год — экспериментируют.
В Крыму нам повезло, что была сухая погода — в дожди пришлось бы включать весь внедорожный арсенал, а то и отказаться от поездки — на крутых спусках мокрая глина слишком коварна. Поэтому следующим пунктом наших исследований стали предгорья у Бахчисарая. Здесь приятно поражает огромное количество пасущейся скотины. Пожилые пастухи пояснили, что молодежь бежит из Крыма, кто в Россию, кто на Украину. Работы нет, а возиться со скотом мало кто хочет.
Дорога лежит вдоль некогда могущественных советских сельхозпредприятий. Сейчас это унылые развалины на фоне пасторальных пейзажей. Пастухи были приятно удивлены полноприводными «Соболями» — в Крыму газовская продукция представлена лишь старыми «Газелями». Мы зачастую игнорировали наезженную грунтовку и срезали по зеленым травам холмов. Это оказалось опасным занятием: несколько раз наткнулись на замаскированные зеленью обломки камней — останки некогда обширной сельскохозяйственной инфраструктуры. Но у «Соболя 4×4» большой клиренс, и каменные ловушки не продрали днище.
B еще немного о том, что можно назвать достопримечательностями.
Ближе к морю располагается огромное количество военных баз. Их отличительная черта — доступность. Никаких высоченных бетонных заборов с «запреткой» и пулеметными точками. Символическая ржавая колючка на столбиках без всякого намека на забор, за которой стоят вполне готовые военные самолеты с боевым обвесом. Местные к такой доступности привыкли и ничего необычного не видят. А когда стемнеет можно наблюдать, как от баз дребезжат по проселкам груженые металлоломом допотопные «копейки» и «москвичи». Хоть какая, а прибыль от вояк.
Подводя итоги поездки ответственно заявляю, что Крым просто создан для автотуризма. Но для этого нужно иметь автономный автомобиль типа нашего «Соболя» или брать палатки. В гостиницы и частные пансионаты я бы не стал соваться. К тому же хороший внедорожник позволяет увидеть другой, сильно отличающийся от пафосного Южного берега, Крым. Такой, каков он есть для местных обитателей. Мало того, крымские холмы и балки — идеальное место для тренировки внедорожных навыков перед покорением более серьезных горных препятствий типа Кавказа и Тянь-Шаня.