Сделано в Корее: тест «антирадара» нового поколения

Итак, как и положено высокотехнологичному продукту этого сегмента, «Томагавк» успешно детектирует абсолютно все используемые в нашей стране радары. В К-диапазоне это пресловутая «Стрелка», «Кречет», «Кордон», «Крис», «Арена», «Радис», «Визир» и другие, причем независимо от их модификаций. В Х-диапазоне речь идет об устаревших спидганах «Сокол», а если говорить о радарах лазерных, то это ЛИСД, АМАТА и прочие разновидности. Разумеется, он прекрасно «видит» и коварную «Автодорию». И разбирается со всем этим полицейским арсеналом очень элегантно.

Так, если не менять заводские установки, первый раз он сообщает водителю о приближающейся «засаде» (любой из перечисленных) метров за 700−800, если вы на трассе. Приятный женский голос произносит название поджидающего вас гаишного «ока» и ограничение скорости на данном участке. А на самом экране устройства начнется отображение дистанции с голосовыми оповещениями фиксированных расстояний 700/500/300 метров. В режиме Город вас известят за 500, 300 и 100 метров до «препятствия» соответственно. А затем устройство «по-дружески» сообщит, что объект пройден. Этих наставлений более, чем достаточно, чтобы к ним прислушаться и, следуя их совету, не нарушать ПДД.

В случае с ничего не излучающей «Автодорией», наш герой информирует и о «точке входа» в опасную зону и о «точке выхода» из нее (о дислокации этого комплекса, а также родственных «Автоурагане» и «Потоке» сообщает встроенный в устройство GPS-модуль, работающий с постоянно обновляющейся на сайте производителя базой данных). То есть водитель всегда имеет возможность скорректировать свой скоростной режим, чтобы в итоге получить нештрафуемую среднюю скорость движения по «опасному» участку.