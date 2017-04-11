Сделано в Корее: тест «антирадара» нового поколения

Фото «АвтоВзгляд»
Господа, вы даже представить не можете, сколько на коротком участке Дмитровского шоссе от гостиницы «Молодежная» до поворота ка Коровинское шоссе в сторону области понатыкано гаишных радаров! Тут вам и «Стрелки»; и ряд непонятных маломощных радаров; и видеоблоки, отслеживающие одновременно и скоростной режим, и выезд на «выделенку». Я насчитал ровно десять «электронных глаз» ГИБДД, хотя по моему глубокому убеждению, внушенному приложением «Яндекс. Навигатор», их здесь установлено не более пяти. Финансово опасное для кошелька заблуждение развеял недавно появившийся на рынке радар-детектор Tomahawk Navajo.
Михаил Ростарчук

Хотя, признаюсь, брал его на тест не очень охотно, уверенный, что мне всучивают очередного середнячка, мало чем отличающегося от многочисленных аналогов. От тех девайсов, что при всем желании не способны составить конкуренцию упомянутому выше приложению для смартфонов, в последнее время бурно наращивающему функционал и уже «убившему» популярные некогда навигаторы.

И не отказался от предложения только потому, что гаджет, в отличие от большинства представленных на рынке «антирадаров», сделан не в Китае, а в Корее. В стране, где строят отличные автомобили, рвущие конкурентов (по крайней мере, в России) на части, не оставляя им (хотя бы в бюджетном сегменте) ни малейшего шанса. Там же, кстати сказать, выпускают и неплохие недорогие смартфоны, уверенно откусывающие от «яблочных» аналогов все большие рыночные куски. А Tomahawk Navajo, стоящий около 7000 рублей, как раз из тех устройств, что не разорят небогатого российского автовладельца. А как выяснилось позже — наоборот, позволят сильно сэкономить на штрафах. Впрочем, обо всем по порядку. Хотя нет — лучше сразу перейдем к главному: способности гаджета поумерить драйверский пыл отечественных автовладельцев.

Фото «АвтоВзгляд»

Итак, как и положено высокотехнологичному продукту этого сегмента, «Томагавк» успешно детектирует абсолютно все используемые в нашей стране радары. В К-диапазоне это пресловутая «Стрелка», «Кречет», «Кордон», «Крис», «Арена», «Радис», «Визир» и другие, причем независимо от их модификаций. В Х-диапазоне речь идет об устаревших спидганах «Сокол», а если говорить о радарах лазерных, то это ЛИСД, АМАТА и прочие разновидности. Разумеется, он прекрасно «видит» и коварную «Автодорию». И разбирается со всем этим полицейским арсеналом очень элегантно.

Так, если не менять заводские установки, первый раз он сообщает водителю о приближающейся «засаде» (любой из перечисленных) метров за 700−800, если вы на трассе. Приятный женский голос произносит название поджидающего вас гаишного «ока» и ограничение скорости на данном участке. А на самом экране устройства начнется отображение дистанции с голосовыми оповещениями фиксированных расстояний 700/500/300 метров. В режиме Город вас известят за 500, 300 и 100 метров до «препятствия» соответственно. А затем устройство «по-дружески» сообщит, что объект пройден. Этих наставлений более, чем достаточно, чтобы к ним прислушаться и, следуя их совету, не нарушать ПДД.

В случае с ничего не излучающей «Автодорией», наш герой информирует и о «точке входа» в опасную зону и о «точке выхода» из нее (о дислокации этого комплекса, а также родственных «Автоурагане» и «Потоке» сообщает встроенный в устройство GPS-модуль, работающий с постоянно обновляющейся на сайте производителя базой данных). То есть водитель всегда имеет возможность скорректировать свой скоростной режим, чтобы в итоге получить нештрафуемую среднюю скорость движения по «опасному» участку.

  • Фото «АвтоВзгляд»
  • Фото «АвтоВзгляд»

Но, повторимся, в подобной коррекции необходимости нет, поскольку первое «корейское предупреждение» о контролируемом отрезке поступает с хорошим запасом. Чего, кстати сказать, нельзя сказать о «предупреждалках» яндексовского навигатора.

Так, вырвавшись на просторы платной М11, я с удивлением узнал, что, оказывается, она почти от самой МКАД и до съезда в аэропорт «Шереметьево» контролируется той самой «Автодорией». Смартфонное же приложение на протяжении последних двух месяцев настойчиво талдычило мне лишь об одной «Стрелке», сиротливо стоящей перед началом магистрали. Одним словом, за свои разведспособности «Томагавк» получает наивысший бал. Впрочем, как и за другие свои умения, хотя кое за какие — с минусом.

Хотя минус этот довольно условный. Так, производитель аппарата с гордостью сообщает, что ложные срабатывания здесь сведены к минимуму. Оно, конечно, так, да не совсем. Двери некоторых супермаркетов и АЗС он все же замечает, особенно если проезжаешь мимо них на расстоянии до 30 метров. А иногда цепляется за какой-нибудь девайс впереди идущей машины, работающий в К-диапазоне. При этом автомобиль-помеха может ехать в километре перед тобой. Правда, случается это довольно редко. Но случается. Из других придирок — излишне осторожные преднастройки.

Если их не изменить, то «антирадар» начинает возмущаться, когда в режимах «Поселок» и «Город» вы едете со скоростью свыше 70 км/ч, на «Трассе» — быстрее 100 км/ч. Те же предпочтения остаются у него, если вы переходите в универсальный, или, как его назвали корейцы, «IQ» режим. Последний, кстати сказать, я бы рекомендовал установить раз и навсегда. Не знаю, что за алгоритм применили инженеры из Страны утренней свежести, но в этом положении радар безошибочно угадывает, когда вам нужна максимальная чувствительность приема сигналов, а когда устройство лучше «затупить». Скорее всего, Tomahawk Navajo ориентируется и по GPS, и по скоростному режиму. Но вернемся к его настройкам.

Изменить скоростные лимиты, а также любые другие настройки устройства — проще простого. Здесь довольно интуитивное меню с четкой градацией разделов. Понять, какая настройка и за что отвечает, можно и не заглядывая в инструкцию по эксплуатации (хотя лучше все-таки ее прочитать!). При этом каждый шаг пользователя комментирует все та же милая дама, так что ошибиться невозможно.

Фото «АвтоВзгляд»

Так что первым делом устанавливаем скоростные пороги и величины их превышения, учитывая, что у нас в запасе имеются нештрафуемые 20 км/ч. Затем можно поиграться с дальностью оповещения, но я бы рекомендовал этого не делать: при том количестве камер, что «поселились» на наших дорогах, радар-детектор станет слишком болтливым. Да и практического смысла нет — шестисот метров за городом и даже двухсот в населенном пункте вам хватит «за глаза».

Добавим, что «Томагавк» одинаково удобно и надежно крепится как на лобовом стекле с помощью мощных присосок, так и на торпедо, где изящно располагается на коврике-липучке. Последняя идет в комплекте поставки, как и зарядное устройство, и кабель для подсоединения к компьютеру (необходим, чтобы обновлять программное обеспечение самого устройства и базы данных GPS-координат). Зарядное устройство, кстати говоря, тут весьма практичное: позволяет заряжать через прикуриватель еще какой-нибудь прибор.

И подводя итог можно сказать, что на рынке появился радар-детектор с характеристиками премиального гаджета по стоимости устройства среднего ценового сегмента.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, антирадар, технология, ГИБДД
14 апреля 2017
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