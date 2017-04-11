Сделано в Корее: тест «антирадара» нового поколения

Хотя, признаюсь, брал его на тест не очень охотно, уверенный, что мне всучивают очередного середнячка, мало чем отличающегося от многочисленных аналогов. От тех девайсов, что при всем желании не способны составить конкуренцию упомянутому выше приложению для смартфонов, в последнее время бурно наращивающему функционал и уже «убившему» популярные некогда навигаторы.
И не отказался от предложения только потому, что гаджет, в отличие от большинства представленных на рынке «антирадаров», сделан не в Китае, а в Корее. В стране, где строят отличные автомобили, рвущие конкурентов (по крайней мере, в России) на части, не оставляя им (хотя бы в бюджетном сегменте) ни малейшего шанса. Там же, кстати сказать, выпускают и неплохие недорогие смартфоны, уверенно откусывающие от «яблочных» аналогов все большие рыночные куски. А Tomahawk Navajo, стоящий около 7000 рублей, как раз из тех устройств, что не разорят небогатого российского автовладельца. А как выяснилось позже — наоборот, позволят сильно сэкономить на штрафах. Впрочем, обо всем по порядку. Хотя нет — лучше сразу перейдем к главному: способности гаджета поумерить драйверский пыл отечественных автовладельцев.