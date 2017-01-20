Кто стоит за 14-й победой «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»

Российские грузовики традиционно были сильны на спецучастках, где условия наиболее экстремальны, будь то глубокие пески или полное бездорожье. Здесь главную роль играет ход подвески и оборотистые дизельные V-образные двигатели. Особую сложность для участников представили горные участки в Боливии, где нехватка кислорода чревата падением мощности и перегревами моторов. Однако именно на столь трудном для людей и техники этапе, команда «КАМАЗ-мастер» смогла собрать всю волю в кулак и значительно сократить отставание от соперников, вновь вернувшись в борьбу за победу в гонке.

— На протяжении всех этапов автомобили работали в режиме экстремальных нагрузок. В таких условиях критически важна надежность техники, так как поиск и устранение проблем отнимают драгоценное время, — отметил Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер». — Специалисты Total всесторонне изучили состояние основных агрегатов наших машин и, на основании полученных данных, помогли правильно подобрать смазочные материалы для трансмиссии и двигателя, таким образом позволив сократить расход топлива и значительно снизить уровень износа и вероятность поломки технических узлов автомобиля. Такие серьезные проблемы могли бы поставить под угрозу наши шансы на победу в обоих марафонах. Коллеги из Total оказывали нам столь необходимое содействие и всестороннюю поддержку не только во время этапов, но и в течение всей подготовки к гонкам…