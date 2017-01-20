Кто стоит за 14-й победой «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»

14 января финишировали ралли «Дакар-2017» и «Африка Эко Рейс». Оба марафона закончились победой российских экипажей КамАЗ в категории грузовых автомобилей. Команда «КАМАЗ-мастер» стала самой титулованной за всю историю «Дакар», одержав 14 побед. Победителем марафона стал экипаж Эдуарда Николаева, вторым — команда Дмитрия Сотникова, а прошлогодний победитель, голландец Жерар Де Рой, приехал третьим. Ралли-рейд проходил в Южной Америке на территории Парагвая, Аргентины и Боливии. К финальной гонке в командном зачете наблюдалась довольно непривычная картина — после 7000 км разрыв между лидерами составлял лишь несколько минут.
Российские грузовики традиционно были сильны на спецучастках, где условия наиболее экстремальны, будь то глубокие пески или полное бездорожье. Здесь главную роль играет ход подвески и оборотистые дизельные V-образные двигатели. Особую сложность для участников представили горные участки в Боливии, где нехватка кислорода чревата падением мощности и перегревами моторов. Однако именно на столь трудном для людей и техники этапе, команда «КАМАЗ-мастер» смогла собрать всю волю в кулак и значительно сократить отставание от соперников, вновь вернувшись в борьбу за победу в гонке.
— На протяжении всех этапов автомобили работали в режиме экстремальных нагрузок. В таких условиях критически важна надежность техники, так как поиск и устранение проблем отнимают драгоценное время, — отметил Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер». — Специалисты Total всесторонне изучили состояние основных агрегатов наших машин и, на основании полученных данных, помогли правильно подобрать смазочные материалы для трансмиссии и двигателя, таким образом позволив сократить расход топлива и значительно снизить уровень износа и вероятность поломки технических узлов автомобиля. Такие серьезные проблемы могли бы поставить под угрозу наши шансы на победу в обоих марафонах. Коллеги из Total оказывали нам столь необходимое содействие и всестороннюю поддержку не только во время этапов, но и в течение всей подготовки к гонкам…
Техническая экспертиза и разработки концерна Total, применяемые в специальных продуктах, поставляемых спортивной команде «КАМАЗ-мастер», находят свое отражение в моторных маслах Total Rubia, а также трансмиссионных маслах и в линейке тормозных жидкостей HBF. Помимо этого, специалисты компании оказывают поддержку в области диагностики и мониторинга состояния узлов автомобиля и предоставляют консультации технических специалистов.