Как бороться с запахом «незамерзайки» в машине

mtdata.ru
Замечено, что чем дороже автомобильная стеклоомывающая жидкость, тем резче она воняет какой-нибудь сладковатой дрянью, якобы отбивающей запах изопропилового спирта. Что же делать, если угораздило залить эти «духи» в бачок стеклоомывателя, а ездить на машине надо.

Максим Строкер

Кто из водителей не знаком с типично зимней ситуацией, когда каждый «брызг» стеклоомывающей жидкости на лобовое сопровождается очередной волной химической вони в салоне машины, вызванной отдушками, содержащимися в «омывайке». И не чистить время от времени забрызганную «лобовуху» никак нельзя, но и нюхать приторную дрянь нет никакой возможности. Совет не заливать в бачок омывателя жидкость с запахом, от которого слезы наворачиваются на глаза, хорош, но, как правило, запаздывает. Как же справиться с вонючим «стекломоем», если зима, холодно, и окна для проветривания машины особо не пооткрываешь?

Тем более, что запах от него въедается в обивку салона, оставаясь в нем и после опустошения бачка. Заметим сразу, что попытки заглушить запах «омывайки» обвешивая салон машины ароматизаторами воздуха — занятие с сомнительным результатом. Наложение разных химических запахов может дать в результате совсем уж тошнотворный аромат. Первый способ не требует каких-либо специальных средств. Он требует наличия нескольких газет. Дело в том что газетная бумага отлично впитывает не только влагу, но и неплохо адсорбирует газообразные вещества.

Надо нарвать и скомкать куски газет и распределить полученные комки по салону. Не мгновенно, но противные запахи будут уходить «в бумагу». Вообще, применение разного рода поглотителей запахов — основной путь в нашей борьбе с вонью «незамерзайки». В качестве таковых можно посоветовать следующее. В частности, можно использовать специальные устройства — поглотители запахов для холодильника. Они продаются в хозяйственных отделах супермаркетов и стоят немного. Имеет смысл распихать такие коробочки-адсорберы запахов под сиденья, закрепить на задней полке, если речь идет о седане. Можно хоть на переднюю панель «воткнуть», если не будет обзор перекрывать.

В качестве альтернативы покупному поглотителю запахов можно изготовить самодельный. В качестве вещества-адсорбента можно использовать, например, активированный уголь или наполнитель для кошачьего туалета. Потребуется также изготовить или раздобыть мешочки из материи или мелкой пластиковой сетки: чтобы наш адсорбент не рассыпался, но при этом ничто не затрудняло доступ к нему воздуха. Набиваем уголь или наполнитель в мешки и рассовываем последние по всяким закуткам машины. Благодаря адсорберам запах будет исчезать гораздо быстрее.

безопасность дорожного движения
19 января 2017
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