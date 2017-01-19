Как бороться с запахом «незамерзайки» в машине

Кто из водителей не знаком с типично зимней ситуацией, когда каждый «брызг» стеклоомывающей жидкости на лобовое сопровождается очередной волной химической вони в салоне машины, вызванной отдушками, содержащимися в «омывайке». И не чистить время от времени забрызганную «лобовуху» никак нельзя, но и нюхать приторную дрянь нет никакой возможности. Совет не заливать в бачок омывателя жидкость с запахом, от которого слезы наворачиваются на глаза, хорош, но, как правило, запаздывает. Как же справиться с вонючим «стекломоем», если зима, холодно, и окна для проветривания машины особо не пооткрываешь?

Тем более, что запах от него въедается в обивку салона, оставаясь в нем и после опустошения бачка. Заметим сразу, что попытки заглушить запах «омывайки» обвешивая салон машины ароматизаторами воздуха — занятие с сомнительным результатом. Наложение разных химических запахов может дать в результате совсем уж тошнотворный аромат. Первый способ не требует каких-либо специальных средств. Он требует наличия нескольких газет. Дело в том что газетная бумага отлично впитывает не только влагу, но и неплохо адсорбирует газообразные вещества.