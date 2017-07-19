«Шелковый путь 2017»: Себастьян Леб сошел с гонки

Фото: www.silkwayrally.com
С момента прошлой публикации на «АвтоВзгляде» прошло уже два спецучастка по территории Китая, в том числе последний — от Хами до Дунхуаня. Можно подвести небольшие итоги.
Константин Гусев

Здесь находится знаменитое озеро Полумесяц — оазис посереди пустыне Гоби. Его, к сожалению, пришлось увидеть далеко не всем — коварная трасса не давала отвлекаться. Это был и своеобразный юбилей — 10-й день гонки и пройденные 7 тысяч километров. Среди «легковушек» неожиданно вырвался в лидеры итальянец Эдженио Амос. За его карьеру это произошло впервые, и он буквально плакал на финише от счастья. Что ж, повод был — Амос подвинул самого Сирила Депре!

На втором месте — Язид Аль-Раджи, который уже стабильно держится в тройке лидеров, а на третьем — Брайнс Мензис. Депре откатился на четвертую позицию. Стефан Петрансель опустился до 8 места, а Себастьян Леб вообще сошел с гонки. По последней информации он повредил палец.

Фото: www.silkwayrally.com

Увы, это не самое серьезное повреждение. Газовская армада на данный момент сократилась до двух гоночных аппаратов. На девятом спецучастке экипаж дочерней газовской российско-китайской команды BFCEC неудачно спустился с дюны и «клюнул» в землю. В результате штурман Рамиль Замалетдинов получил компрессионный удар позвоночника и из-за сильных болей не смог продолжить гонку.

Пришлось вызывать вертолет и эвакуировать Рамиля в больницу, что автоматически подразумевает сход. Сейчас Замалетдинов чувствует себя лучше, его отправили долечиваться в Россию. Увы, это ощутимый удар для команды: экс-механик Александр Семенов зарекомендовал себя как опытный пилот, но совершил роковую для затяжных марафонов ошибку — переборщил со скоростью.

внедорожник, бездорожье, автоспорт, гонки
19 июля 2017
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