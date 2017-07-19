«Шелковый путь 2017»: Себастьян Леб сошел с гонки

Здесь находится знаменитое озеро Полумесяц — оазис посереди пустыне Гоби. Его, к сожалению, пришлось увидеть далеко не всем — коварная трасса не давала отвлекаться. Это был и своеобразный юбилей — 10-й день гонки и пройденные 7 тысяч километров. Среди «легковушек» неожиданно вырвался в лидеры итальянец Эдженио Амос. За его карьеру это произошло впервые, и он буквально плакал на финише от счастья. Что ж, повод был — Амос подвинул самого Сирила Депре!

На втором месте — Язид Аль-Раджи, который уже стабильно держится в тройке лидеров, а на третьем — Брайнс Мензис. Депре откатился на четвертую позицию. Стефан Петрансель опустился до 8 места, а Себастьян Леб вообще сошел с гонки. По последней информации он повредил палец.