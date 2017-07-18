Чем опасен спинер в машине

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Стремительный рост популярности дурацкой «крутилки» уже всполошил Роспотребнадзор. Ее частенько замечают и в руках водителей. Опасна ли эта вращающаяся безделушка в машине?
Максим Строкер

До последнего времени мало кто всерьез воспринимал простенькую игрушку под названием «спинер», или даже слышал о ней. А она, как оказалось, способна покорять не только нежный разум и сердце детей и подростков, но и завоевывать симпатии с виду вполне взрослых дяденек и тетенек, обитающих в серьезных офисах. Дошло до того, что многие из них настолько привязались к незатейливой «крутилке», что не могут расстаться с ней даже за рулем.

«Спинер» это устройство, имеющее форму трехлучевой звезды с подшипником в центральной части и грузиками на концах «лучей». Пользователь двумя пальцами держит «спинер» за центральную, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Игрушка устроена так, чтобы максимально долго сохранять энергию вращения. Кроме того, некоторые модели оснащены не грузиками, а другими подшипниками или светодиодами. Благодаря им со «спинером», при должной ловкости пальцев и тренировке, можно исполнять забавные трюки, тем самым самоутверждаясь среди таких же «спинеролюбов».

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Адепты этой штуковины утверждают, что покручивая ее в пальцах, человек успокаивает нервы и борется со стрессом. Для кого-то возможность постоянно вращать «спинер» стала заменителем дурацкой и раздражающей привычки щелкать кнопкой шариковой ручки. Дело дошло до того, что даже такая серьезная организация, как Роспотребнадзор, выступила с официальным заявлением, в котором пообещала изучить влияние «спинера» на здоровье и, в том числе, оценить возможные негативные последствия.

В своем заявлении федеральная служба также рекомендует отказаться от использования тех «спинеров», от пластмассы которых исходит явный «химический» запах — поскольку это является явным признаком использования при производстве игрушки вредных для здоровья материалов.

На самом деле для водителя, увлеченно накручивающего «спинер», негативные последствия просматриваются и без исследований. Прежде всего потому, что для управления машиной всегда нужны две руки. Ведь в случае аварийной ситуации с помощью одной конечности скорее всего не отрулишь от опасного столкновения. Хотя, с другой стороны, глядя на поведение некоторых соседей по потоку, понимаешь, что им совершенно точно не помешало бы хоть чем-нибудь подуспокоить нервишки.

водительское удостоверение, ПДД, ДТП
18 июля 2017
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