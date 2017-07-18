Чем опасен спинер в машине

До последнего времени мало кто всерьез воспринимал простенькую игрушку под названием «спинер», или даже слышал о ней. А она, как оказалось, способна покорять не только нежный разум и сердце детей и подростков, но и завоевывать симпатии с виду вполне взрослых дяденек и тетенек, обитающих в серьезных офисах. Дошло до того, что многие из них настолько привязались к незатейливой «крутилке», что не могут расстаться с ней даже за рулем.

«Спинер» это устройство, имеющее форму трехлучевой звезды с подшипником в центральной части и грузиками на концах «лучей». Пользователь двумя пальцами держит «спинер» за центральную, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Игрушка устроена так, чтобы максимально долго сохранять энергию вращения. Кроме того, некоторые модели оснащены не грузиками, а другими подшипниками или светодиодами. Благодаря им со «спинером», при должной ловкости пальцев и тренировке, можно исполнять забавные трюки, тем самым самоутверждаясь среди таких же «спинеролюбов».