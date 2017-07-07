Портал «АвтоВзгляд» встал на «Шелковый путь-2017»

Фото avtovzglyad.ru
Сегодня на Красной Площади стартовало главное гоночное событие этого года не только страны, но и мирового зачета — ралли-рейд «Шелковый путь-2017». Как и в прошлом году он пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Но в новой редакции финишем гонки станет не Пекин, а самая первая столица Поднебесной — древний Сиань.
Константин Гусев

Спортсменам, журналистам и автомобилям обслуги предстоит пройти около 10 000 километров по самым разным ландшафтам — коварным грунтовкам средней полосы России, бескрайним степям Казахстана и пустыням Китая, самая опасная из которых — Гоби. Именно здесь предвидятся самые масштабные потери: прошлогодняя практика показала, что не всем суждено преодолеть эти барханы самостоятельно. Можект быть поэтому на этот раз в масштабном марафоне решил испытать свои силы только 51 экипаж — именно столько по последней информации значилось в стартовой ведомости.

И вновь покорять бездорожье вместе с командой «ГАЗ Рейд Спорт» отправился корреспондент портала «АвтоВзгляд» в качестве водителя одного из пресс-экипажей. В прошлой раз основные силы команды участвовали только в российском этапе «ШП» до Алма Аты и лишь два экипажа достигли финиша в Пекине. На этот раз команда выставила на международную гонку пять своих звездных экипажей. Три — в зачете Т1 на полноприводных «Газелях» и «Соболе 4х4» и два грузовика «Газон» и «Газон Некст» в грузовом зачете. Их будет сопровождать пять «Соболей 4х4». Эти дома на колесах уже зарекомендовали себя в мире ралли-рейдов как способные проходить где угодно. Так же среди пресс-экипажей будет подготовленный гоночный болид дакаровского класса Т1 «Газель Некст», который имеет право проходить непосредственно по гоночной трассе. Так что фанатов команды и поклонников автоспорта ждут самые яркие кадры заездов с самых труднодоступных участков гонки.

– Мы окончательно обновили технический парк, — рассказал капитан команды Вячеслав Субботин, — Теперь к «Соболям» и «Газелям» парка обслуги прибавились три «Урала Некст», способные пусть не особо быстро, но пройти любые участки. На прошлом «Шелковом Пути» мы испытали два новых «Урала» и поразились возможностями этих трехосников. В этом году решили расширить парк до трех. Коллеги-гонщики из других команд нам уже деликатно намекнули, что в случаи чрезвычайной ситуации с удовольствием воспользуются нашими «эвакуаторами».

Так же вместе с основными силами «ГАЗ Рейд Спорт» в марафон стартует дочерняя китайская команда BFCEC Sport на гоночном «Соболе 4х4». В их экипажах будут ги «газовцы» — пилот Александр Семенов и штурман Рамиль Замалетдинов. Первый спецучасток — пролог длиною 70 километров — пройдет завтра на границе Нижегородской области и республики Чувашия. Наш корреспондент будет передавать непосредственно с гоночной трассы о ходе этого многокилометрового ралли-марафона.

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7 июля 2017
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