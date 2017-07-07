Портал «АвтоВзгляд» встал на «Шелковый путь-2017»

Спортсменам, журналистам и автомобилям обслуги предстоит пройти около 10 000 километров по самым разным ландшафтам — коварным грунтовкам средней полосы России, бескрайним степям Казахстана и пустыням Китая, самая опасная из которых — Гоби. Именно здесь предвидятся самые масштабные потери: прошлогодняя практика показала, что не всем суждено преодолеть эти барханы самостоятельно. Можект быть поэтому на этот раз в масштабном марафоне решил испытать свои силы только 51 экипаж — именно столько по последней информации значилось в стартовой ведомости.

И вновь покорять бездорожье вместе с командой «ГАЗ Рейд Спорт» отправился корреспондент портала «АвтоВзгляд» в качестве водителя одного из пресс-экипажей. В прошлой раз основные силы команды участвовали только в российском этапе «ШП» до Алма Аты и лишь два экипажа достигли финиша в Пекине. На этот раз команда выставила на международную гонку пять своих звездных экипажей. Три — в зачете Т1 на полноприводных «Газелях» и «Соболе 4х4» и два грузовика «Газон» и «Газон Некст» в грузовом зачете. Их будет сопровождать пять «Соболей 4х4». Эти дома на колесах уже зарекомендовали себя в мире ралли-рейдов как способные проходить где угодно. Так же среди пресс-экипажей будет подготовленный гоночный болид дакаровского класса Т1 «Газель Некст», который имеет право проходить непосредственно по гоночной трассе. Так что фанатов команды и поклонников автоспорта ждут самые яркие кадры заездов с самых труднодоступных участков гонки.