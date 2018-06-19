Российских гонщиков из G-Drive Racing лишили победы в Ле-Мане

После завершения суточного марафона комиссия провела техническую проверку и выявила изменения в конструкции заправочной машины, которые позволяли команде быстрее дозаправляться на пит-стопах.

– Команда не согласна с решением судей и будет подавать апелляцию, поскольку мы уверены, что технического регламента не нарушали и действовали в полном соответствии с правилами', — говорится в официальном заявлении Русинова, опубликованном на сайте команды.

Напомним, что в этом году заезд «24 часа Ле-Мана» проходил в 86-й раз. Этот знаменитый марафон входит в зачет чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC (FIA World

Endurance Championship). Текущий чемпионат получил звание супер-сезона: он продлится 1,5 года и завершится еще одним суточным заездом в Ле-Мане. Соревнования растянули по времени, чтобы более плавно перейти на новое расписание, в котором венчать сезон будет легендарный Ле-Ман. Команда же G-Drive Racing выступает в FIA WEC с 2013 года, в прошлом сезоне в третий раз стала чемпионом серии, а в этом году нацеливалась на приз в главной гонке на выносливость.