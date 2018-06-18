Почему в машине нужно всегда иметь дешевый суперклей и соду

cliosport.net
Как с помощью простого суперклея и пищевой соды ликвидировать целый ряд досадных технических проблем, которые могут кардинально испортить жизнь в дальней дороге, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

В сезон отпусков многие пускаются в дальнее автопутешествие. Причем народ, зачастую, стремится уехать подальше от цивилизации — чтобы отдохнуть от «шума больших городов» и т. п. Единение с природой, как правило, означает плохие дороги, отсутствие подходящих запчастей на случай поломки, а также наличие «автосервиса», сотрудники которого владеют лишь навыками реанимации тракторов, «уазиков» и «жигулей».

В дороге с современной машиной могут случиться разные технические неприятности. Целый список из их числа связан с поломками тех или иных пластиковых деталей. Например, в нежданной яме можно расколоть «юбку» бампера. Или у старенькой иномарки не справится с жарой и треснет бачок системы охлаждения мотора. В условиях большого города подобные поломки устраняются быстро и просто. На пасторали же они могут превратиться в серьезную проблему. С поврежденным бампером далеко не уедешь без того, чтобы расколотая часть окончательно не отвалилась на очередной кочке или из-за напора набегающего воздуха. С вытекающим из бачка антифризом тем более не поездишь, а купить новый просто негде.

Как раз на случай борьбы с последствиями вышеописанных эксцессов нужно иметь в виду самый обычный цианакрилатный суперклей и банальную пищевую соду, либо любой другой мелкодисперсный порошок.

a.d-cd.net

Специально заранее закупаться дорогими препаратами для ремонта пластика вряд ли кому в голову придет, а суперклей и сода могут оказаться под рукой в любой глуши.

Итак, допустим, у нас лопнул бампер. Кусок откололся не полностью, но трещина достаточно длинная, того и гляди он отвалится совсем. Наша задача — надежно зафиксировать трещину так, чтобы осколок «дожил», как минимум, до момента возвращения к цивилизации. Прежде всего очищаем от грязи тыльную сторону бампера в районе трещины. Если получится, то можно ее еще и обезжирить, протерев, например, тряпочкой, смоченной в бензине. Далее исхитряемся и мажем суперклеем трещину и пластик вдоль нее. Не теряя времени, посыпаем эту область содой таким слоем, чтобы клей полностью пропитывал порошок. Даем композиции слегка затвердеть и вновь мажем-капаем цианакрилатом и сыплем на него новый слой соды.

Таким образом постепенно формируем «шов» любого необходимого нам размера и конфигурации. Вместо соды можно использовать и полоску какой-нибудь ткани, лучше синтетической. Накладываем ее на промазанную клеем область вокруг трещины, слегка прижимаем и сверху мазем клеем еще раз, чтобы материя полностью им пропиталось. Для надежности (герметичности) имеет смысл уложить таким образом один на другой 2−3−5 слоев ткани. Точно также можно заделать трещину в любом пластиковом бачке.

авария, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, автопутешествие
18 июня 2018
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