Почему в машине нужно всегда иметь дешевый суперклей и соду

В сезон отпусков многие пускаются в дальнее автопутешествие. Причем народ, зачастую, стремится уехать подальше от цивилизации — чтобы отдохнуть от «шума больших городов» и т. п. Единение с природой, как правило, означает плохие дороги, отсутствие подходящих запчастей на случай поломки, а также наличие «автосервиса», сотрудники которого владеют лишь навыками реанимации тракторов, «уазиков» и «жигулей».

В дороге с современной машиной могут случиться разные технические неприятности. Целый список из их числа связан с поломками тех или иных пластиковых деталей. Например, в нежданной яме можно расколоть «юбку» бампера. Или у старенькой иномарки не справится с жарой и треснет бачок системы охлаждения мотора. В условиях большого города подобные поломки устраняются быстро и просто. На пасторали же они могут превратиться в серьезную проблему. С поврежденным бампером далеко не уедешь без того, чтобы расколотая часть окончательно не отвалилась на очередной кочке или из-за напора набегающего воздуха. С вытекающим из бачка антифризом тем более не поездишь, а купить новый просто негде.

Как раз на случай борьбы с последствиями вышеописанных эксцессов нужно иметь в виду самый обычный цианакрилатный суперклей и банальную пищевую соду, либо любой другой мелкодисперсный порошок.