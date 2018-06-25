Компания Mercedes-Benz продает реплику самого первого автомобиля в мире

Почти 130 лет назад Карл Бенц разработал 3 версии автомобиля с ДВС, но собрать удалось только один. Модель получила название Benz Patent Motorwagen. Патент на оригинал DRP 37435 был выпущен 29 января 1886 года. Чудо техники конца 19 века — это трехколесная повозка с 1-цилиндровым 4-тактным мотором объемом 954 куб. см. Мощность мотора по нашим временам мизерная — 0,75 л. с. Но именно с этого все началось. Прокатиться на этом авто можно только в одиночестве, место есть лишь для водителя. Максимальная скорость, на которую способен прародитель современных автомобилей — 16 км/ч.

Современная реплика Benz Patent Motorwagen были создана в 2002 году для музея. Экземпляр полностью прошел проверку штутгартскими инженерами. Он полностью рабочий — сел и поехал. О цене на экспонат автопроизводитель ничего не сообщает. Стоимость может узнать покупатель лично при заказе Benz Patent Motorwagen Replika. Сообщается лишь, что цена покупки включает 19% НДС.

Существуют и другие копии уникального авто. Одна из них выставлена в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.