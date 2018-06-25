Вал незаконных штрафов за отсутствие ОСАГО начнется 1 сентября

О начале автоматических проверок наличия полисов ОСАГО с применением камер автоматической фиксации с 1 сентября 2018 года объявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
— Дата примерная, могут возникнуть сложности, но пока мы ориентируемся на 1 сентября. Планируется и предлагается, что первые три месяца будут приходить «письма счастья» в тестовом режиме. Все машины, в течение дня попавшие под камеры, станут проверяться на наличие «автогражданки», — сказал Уфимцев.
Напомним, что группировку комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на улицах столицы в самое ближайшее время власти доведут до 2500 штук. Ежедневно по городу ездит порядка 3,5 млн. машин. Причем каждая из них за день попадет в объективы 50—100 камер, как минимум. Это означает, что ежесуточно система должна проверять не менее 1 млрд. полисов ОСАГО. Само собой, даже при мизерном проценте сбоев на уровне даже 0,0001%, число ошибочных штрафов за якобы отсутствие ОСАГО составит не менее 1000 штук каждый день! Как говорится: ничего личного, всего лишь арифметика.