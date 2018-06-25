Вал незаконных штрафов за отсутствие ОСАГО начнется 1 сентября

Автовладельцы столицы еще не забыли случаи, когда штраф с камеры приходил, например, за тень, отброшенную машиной на выделенную полосу. А про «чудеса» электронной базы РСА с глюками «бонуса малуса» не писал разве что самый ленивый журналист. Все это обещает превратить отправку массовых штрафных «писем счастья» законопослушным автовладельцам и их последующие мытарства с обжалованием в увлекательное и скандальное «шоу» с привлечением внимания СМИ. Как РСА планирует справляться с обжалованием такого количества неправомерных постановлений, прессе никто не сообщил.

Не будем забывать и о доносящихся из некоторых регионов панических воплях, в частности, от владельцев грузовиков и мотоциклов, которые утверждают, что для них приобретение ОСАГО стало в последнее время особо острой проблемой. Говорят, что страховщики всеми правдами и неправдами стараются отказывать таким автовладельцам в страховке их техники — поскольку цена полиса для них гораздо ниже, чем за легковушку, а выплаты по ДТП потом получаются вполне сопоставимые или даже превышающие «легковой» уровень.

Так вот, вынужденно «бесполисным» по вине хитровывернутых страховщиков мотоциклистам и владельцам грузовиков совсем не хочется получать автоматические штрафы после проезда каждого столба, на котором повесили полицейскую камеру. Однако о проблемах этой категории владельцев транспорта никто и слушать не хочет.