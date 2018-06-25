Вал незаконных штрафов за отсутствие ОСАГО начнется 1 сентября

Первые штрафы за эксплуатацию машины без полиса ОСАГО начнут поступать с московских камер уже в начале осени этого года. Количество неправомерно наложенных санкций обещает быть внушительным.
Максим Строкер

О начале автоматических проверок наличия полисов ОСАГО с применением камер автоматической фиксации с 1 сентября 2018 года объявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

— Дата примерная, могут возникнуть сложности, но пока мы ориентируемся на 1 сентября. Планируется и предлагается, что первые три месяца будут приходить «письма счастья» в тестовом режиме. Все машины, в течение дня попавшие под камеры, станут проверяться на наличие «автогражданки», — сказал Уфимцев.

Напомним, что группировку комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на улицах столицы в самое ближайшее время власти доведут до 2500 штук. Ежедневно по городу ездит порядка 3,5 млн. машин. Причем каждая из них за день попадет в объективы 50—100 камер, как минимум. Это означает, что ежесуточно система должна проверять не менее 1 млрд. полисов ОСАГО. Само собой, даже при мизерном проценте сбоев на уровне даже 0,0001%, число ошибочных штрафов за якобы отсутствие ОСАГО составит не менее 1000 штук каждый день! Как говорится: ничего личного, всего лишь арифметика.

Автовладельцы столицы еще не забыли случаи, когда штраф с камеры приходил, например, за тень, отброшенную машиной на выделенную полосу. А про «чудеса» электронной базы РСА с глюками «бонуса малуса» не писал разве что самый ленивый журналист. Все это обещает превратить отправку массовых штрафных «писем счастья» законопослушным автовладельцам и их последующие мытарства с обжалованием в увлекательное и скандальное «шоу» с привлечением внимания СМИ. Как РСА планирует справляться с обжалованием такого количества неправомерных постановлений, прессе никто не сообщил.

Не будем забывать и о доносящихся из некоторых регионов панических воплях, в частности, от владельцев грузовиков и мотоциклов, которые утверждают, что для них приобретение ОСАГО стало в последнее время особо острой проблемой. Говорят, что страховщики всеми правдами и неправдами стараются отказывать таким автовладельцам в страховке их техники — поскольку цена полиса для них гораздо ниже, чем за легковушку, а выплаты по ДТП потом получаются вполне сопоставимые или даже превышающие «легковой» уровень.

Так вот, вынужденно «бесполисным» по вине хитровывернутых страховщиков мотоциклистам и владельцам грузовиков совсем не хочется получать автоматические штрафы после проезда каждого столба, на котором повесили полицейскую камеру. Однако о проблемах этой категории владельцев транспорта никто и слушать не хочет.

штрафы, видеофиксация, КоАП, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
25 июня 2018
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