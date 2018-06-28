Легендарная «Победа» празднует 72 года

Для тех лет автомобиль выглядел довольно прогрессивно и имел богатую начинку. Разработчики повесили в салоне два противосолнечных козырька, установили прикуриватель, пепельницы, потолочный светильник и лампочку под капотом. Еще в комплекте был переносной фонарик. Багажник отделили от салона, и попасть в него теперь можно только подняв внешнюю крышку.

На передней панели «Победы» есть спидометр, указатели уровня топлива в баке и температуры охлаждающей жидкости в моторе, амперметр, а также контрольные лампы дальнего света и поворотников. Еще на панели разместили электрические часы, которые питаются от сети автомобиля.

В отделке салона использовали серый, бежевый или коричневый пластик и кожзаменитель. Передний диван можно двигать, регулируя по росту водителя. Завершилось производство ГАЗ М-20 31 мая 1958 года. За 12 лет было выпущено 241 497 машин, в том числе 14 222 кабриолетов и 37 492 такси. Приемником стала «Волга» ГАЗ-21, которую запусти в производство в 1956 году. А вот, как может выглядеть современная «Победа» нового поколения — все подробности здесь.