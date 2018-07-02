«Москвич 403» Довлатова продают за 410 000 рублей

Тот же 403-й «Москвич» успел и до этой киноленты «засветиться» на голубых экранах. Он снялся в сериале «Оттепель» 2013 года Валерия Тодоровского, который слегка иронично и довольно правдиво рассказывает о буднях съемочной команды советских кинематографистов 60-х годов. Картина была отмечена сразу несколькими наградами, а также Премией Правительства РФ в области культуры в 2015 году. Через три года ретрокар снялся еще в одном сериале — «Семейный альбом».

Авто продается в Санкт-Петербурге. Как рассказал владелец, седан «на отличном ходу», был глубоко ротреставрирован в 2016 году с заменой всех жидкостей и прокладок и с переборкой подвески. Но есть недочеты в лакокрасочном покрытии кузова и отделке салона. Машина сохранила максимальную аутентичность. Видимо, это и сыграло решающую роль в кинокарьере «Москвича»: сейчас он внесен в базу игрового кино.

Напомним, что «Москвич 403» — заднеприводный автомобиль малого класса с мотором объемом 1,4 л мощностью 45 «лошадок», который агрегатируется с 4-ступенчатой механической КП. Выпускался с 1962 по 1965 года. Всего на заводе собрали 105 726 таких седанов.