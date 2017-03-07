Пьяного полицейского на Ferrari задержали в центре Москвы

Ночью 7 марта в центре Москвы пьяный сотрудник полиции катался на Ferrari и был задержан патрулем ДПС. Рано утром на Страстном бульваре столицы дорожные полицейские остановили красный Ferrari. За рулем спорткара, по информации Life.ru, находился 24-летний оперуполномоченный УВД по Западному округу.

В ходе проверки документов патрульные обнаружили, что молодой человек изрядно пьян. Гражданину предложили пройти освидетельствование на предмет алкоголя. В ответ пилот элитного ведра с гайками сообщил, что он тоже сотрудник полиции и, предъявив служебное удостоверение, предложил остановившим его коллегам разъехаться миром. Гаишники, которых начальство очень любит, когда они оформляют нарушения сотрудников других подразделений МВД, отказались забыть о произошедшем и настаивали на медосвидетельствовании пьяненького коллеги. Тот от услуг медицины отказался.

В результате не него был оформлен протокол по факту отказа от медосвидетельствования. Теперь, видимо уже бывшему, оперуполномоченному грозит лишение водительского удостоверения и штраф в размере 30 000 рублей.