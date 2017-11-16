МФЦ Москвы опровергает возможность получения в своих офисах «левых» прав

Заявления о деятельности центров госуслуг, изложенные в публикации, –утверждают в ведомстве, — являются голословными и противоречащими действительности. При передаче услуги по оформлению водительских удостоверений в МФЦ, было подписано соответствующее Соглашение между МВД и ГБУ МФЦ города Москвы, а также Регламент предоставления услуги, который строго соблюдается специалистами.

Процедура приема документов в МФЦ соответствует уровню безопасности в ГИБДД: при оформлении национальных водительских удостоверений заявителя фотографируют прямо на приеме, а не в фотокабине (как заявляется в статье), что исключает возможность подлога фотографий иного лица. Все документы передаются в орган власти в электронном виде.

Решения об оказании услуги жестко закреплено за органом власти, и МФЦ не имеет на это никакого влияния.

Сотрудники центров госуслуг, осуществляющие прием документов для оформления водительских прав, несут персональную ответственность за совершаемые действия. Внутренним приказом учреждения установлен пофамильный список сотрудников, имеющих право на осуществление приема/выдачи национальных и международных водительских удостоверений.

В комплект документов, передаваемых в ответственное подразделение ГИБДД, входит в том числе копия паспорта заявителя, где есть фотография. Это означает, что сотрудник ГИБДД имеет полную возможность при оформлении документов сверить представленные фотографии и фотографию заявителя в паспорте.

В случае выявления расхождений в направляемых в орган власти документах, сотрудниками ГИБДД составляется соответствующий акт, который в дальнейшем направляется в МФЦ. За весь период оказания центрами этой услуги не было зафиксировано ни одного подобного случая.

Центры госуслуг Москвы всегда стоят на страже интересов посетителей, в том числе при взаимодействии с органами власти. Любые мошеннические действия на территории центров госуслуг пресекаются и влекут за собой строгое наказание, в соответствии с требованиями законодательства, равно как и действия, порочащие честь учреждения.