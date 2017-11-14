Пять типичных аварий, в которые часто попадают опытные водители

Пожалуй, одной из наиболее типичных аварийных ситуаций для уже далеко не начинающего водителя можно считать ДТП, связанные с нарушением требований приоритета проезда перекрестков и выездов с прилегающей территории на дорогу. Посмотрел во все стороны — другие машины далеко, можно выдвигаться со второстепенной на главную. Трогаешься, и в этот момент тебе в бок въезжает «шумахер», мчащийся по главной дороге с превышением скорости. Вроде ты и был осмотрителен, а все равно — виноват в ДТП. Или когда сам движешься по главной дороге, но упускаешь из расчетов, что по второстепенной улице может «переть» отморозок, для которого «морковка» (знак «Уступи дорогу») абсолютно ничего не значит. Вроде и знал, что такое может быть, но прохлопал ушами и теперь стой, жди ГИБДД, а потом чини машину — если страховка покроет.

Следующая типичная аварийная ситуация — при перестроении между полосами. У очень многих опытных водителей вырабатывается дурная привычка — контролировать обстановку вокруг машины преимущественно по салонному зеркалу заднего вида, практически не пользуясь боковыми зеркалами. При приличном опыте этого более-менее хватает для относительно безопасного вождения. Но в один прекрасный момент при перестроении в соседнюю полосу «по памяти», уверяющей, что там никого не должно быть, водитель слышит сакраментальное «бабах» и в лучшем случае останавливается с мятым бортом или крылом. А в худшем пытается «ловить» свою ушедшую от удара в неконтролируемый занос машину.