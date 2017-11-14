Пять типичных аварий, в которые часто попадают опытные водители

Считается, что большой водительский стаж позволяет заранее предугадывать и избегать многие неприятности на дороге. Однако даже опытный драйвер может устроить аварию буквально «на пустом месте» — достаточно на минуту расслабиться.
Максим Строкер

Пожалуй, одной из наиболее типичных аварийных ситуаций для уже далеко не начинающего водителя можно считать ДТП, связанные с нарушением требований приоритета проезда перекрестков и выездов с прилегающей территории на дорогу. Посмотрел во все стороны — другие машины далеко, можно выдвигаться со второстепенной на главную. Трогаешься, и в этот момент тебе в бок въезжает «шумахер», мчащийся по главной дороге с превышением скорости. Вроде ты и был осмотрителен, а все равно — виноват в ДТП. Или когда сам движешься по главной дороге, но упускаешь из расчетов, что по второстепенной улице может «переть» отморозок, для которого «морковка» (знак «Уступи дорогу») абсолютно ничего не значит. Вроде и знал, что такое может быть, но прохлопал ушами и теперь стой, жди ГИБДД, а потом чини машину — если страховка покроет.

Следующая типичная аварийная ситуация — при перестроении между полосами. У очень многих опытных водителей вырабатывается дурная привычка — контролировать обстановку вокруг машины преимущественно по салонному зеркалу заднего вида, практически не пользуясь боковыми зеркалами. При приличном опыте этого более-менее хватает для относительно безопасного вождения. Но в один прекрасный момент при перестроении в соседнюю полосу «по памяти», уверяющей, что там никого не должно быть, водитель слышит сакраментальное «бабах» и в лучшем случае останавливается с мятым бортом или крылом. А в худшем пытается «ловить» свою ушедшую от удара в неконтролируемый занос машину.

Инциденты с пешеходами — не менее типичная аварийная ситуация для водителя с любым опытом. Повстречать на своем пути перебегающую проезжую часть в неположенном месте «кеглю» может вообще каждый. Другое дело, что более опытный водитель заранее вычисляет места, где это может случиться с большей вероятностью. Но опять же: чуть расслабился, не заметил, как за передней стойкой кузова «прячется» пешеход — получите ДТП!

Еще одна типичная опасная ситуация — перекресток со светофорами. Причем в момент смены сигналов для пересекающихся потоков. Мысль «проскочу-ка я на желтый» становится причиной аварий даже у опытных водителей. Особенно если при этом приходится пересекать траекторию машин, поворачивающих влево, поперек вашему направлению движения. Их водители, как правило, тоже спешат успеть проехать перекресток на тот же «желтый». И многие из них делают это резко и не глядя, подставляя при этом свой правый борт под удар бампера вашего авто.

Но и оказавшись на месте поворачивающего влево на перекрестке, опытный водитель порой расслабляется и забывает о правиле «не вижу — не еду». Например, когда ты поворачиваешь на перекрестке влево, а напротив тебя «колонна» в крайнем левом ряду встречного направления ждет оказии повернуть «на свое лево». За корпусами их машин частенько прячутся встречные авто, идущие прямо. И если однажды забыть об этом, вполне вероятно в процессе поворота получить мощный удар в правый бок. Особенно печально такие инциденты оканчиваются для сидящих там пассажиров.

водительское удостоверение, ПДД, авария, ДТП
14 ноября 2017
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