Ловля на живца: ГИБДД сознательно провоцирует водителей на взятки

Пользователи делятся историями о том, как придорожные полицейские на ровном месте пытаются уговорить автовладельца на взятку, и предполагают не лучший вариант развития событий для того, кто пойдет на такие переговоры. Портал «АвтоВзгляд» попытался разобраться, действительно ли в Первопрестольной идет столь провокационный рейд.

В ГУ ОБДД МВД РФ России информацию о рейдах подобного рода порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили, отметив, что такая работа проводится постоянно и касается не только автомобилистов, но и личного состава инспекторов:

– Никаких команд не поступало, на постоянной основе ведется контроль за личным составом. А если инспектора побуждают к незаконным действиям, он должен принять меры вплоть до задержания взяткодателя, — сообщили нам в ГИБДД. При этом в автоинспекции подчеркнули, что эта работа ведется без привязки к каким-либо масштабным событиям или времени года.

Верить ли комментариям гаишников и ли нет — дело ваше. Хотя заботливые пользователи призывают других автомобилистов именно сейчас ни в коем случае не идти на поводу у инспекторов и не предлагать взятку. Фактически, предлагается переждать. Но не будем читать морали, просто помните, что за взятку полагается серьезная ответственность в том числе и в виде лишения свободы (ст. 291 УК РФ). С другой стороны, согласитесь, странно бесконечно возмущаться уровнем коррупции в стране и при этом рассчитывать откупиться в случае чего.