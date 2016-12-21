В Москве активизировали работу скрытые патрули ГИБДД

Как сообщил порталу «Авторамблер» замначальника столичного УГИБДД, подполковник полиции Алексей Диокин, за год своей деятельности экипажи ГАИ на гражданских автомобилях (всего их 30) зафиксировали 91 000 нарушений Правил дорожного движения.

Издание напоминает, что инспекторы, курсирующие по столичным улицам на автомобилях без знаков отличия, выявляют различные нарушения — от превышающей нормы тонировки до несоблюдения скоростного режима, и передают информацию на ближайший пост или патрульному автомобилю. Те, в свою очередь, могу остановить водителя и выписать штраф.

Между тем, скоро отловом нарушителей кроме обычных и тайных экипажей ГАИ присоединиться и рота ГИБДД по предупреждению и выявлению преступлений, связанных с кражами и угонами автотранспортных средств. Борцы с угонами займутся лихачами, а точнее водителями, чьи действия на дороге попадают под понятие агрессивное вождение, закрепленное в ПДД относительно недавно.