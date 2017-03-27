Поправки в ПДД оставят водителей-новичков без машин

Пока развеселые граждане при полном содействии ОМОН активно отдыхали в центре Москвы на Тверской, глава Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев работал не покладая рук — подписывал документ с новыми поправками в Правила дорожного движения. По большей части, новеллы касаются водителей, чей стаж вождения не достиг двух лет. Отныне им запрещается буксировать другие машины и возить пассажиров на мотоциклах. Но самое ужасное — при отсутствии на машине знака «Начинающий водитель», если за рулем транспортного средства сидит таковой, инспектор ДПС будет обязан запретить ее эксплуатацию.