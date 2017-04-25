За превышение скорости под камерой теперь можно лишиться «прав»

Столичная система «Пит-стоп», позволяющая инспекторам ДПС в «ручном режиме» выписывать протоколы за превышение скорости, зафиксированные камерами автоматической фиксации, прошла тестовую эксплуатацию и запущена в уже в штатном режиме. Напомним, что российское законодательство предусматривает лишение водительского удостоверения за превышение скорости более чем на 60 км/ч только в том случае, если оно зафиксировано сотрудником полиции.

Когда такое нарушение документируется с помощью комплекса автоматической фиксации, лихачу грозит лишь 5000 рублей штрафа. А если он оплатит его в течение 20 дней с момента нарушения, то сумма взыскания уменьшается до 2500 рублей — благодаря 50-процентной скидке. Система «Пит-стоп» позволяет решить эту проблему, позволяя экипажу ДПС подключаться к той или иной камере автоматической фиксации нарушений и использовать ее как свой собственный спид-ган, останавливая и на месте оформляя протоколы на лихачей, попавших в объектив городской камеры контроля скорости.