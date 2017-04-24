ГИБДД разрешила глохнуть во время экзамена на «права» и забыть про «ручник»

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Семь месяцев понадобилось ГИБДД чтобы понять, как она была не права, заставляя выпускников автошкол выполнять на экзаменах совершенно бесполезные и ненужные в реальной жизни упражнения. Скольким людям помотали гаишники нервы, раз за разом «срезая» их за невыполнение нормативов, от которых теперь с легкостью отказываются. И скольким еще будут мотать, ведя на днях новые несуразные правила проведения испытаний на право управления транспортным средством. Но обо всем по-порядку…
Александр Ростарчук

Семь месяцев российская Госавтоинспекция рожала инструкцию, как применять на практике странный по своему содержанию документ, установивший с 1 сентября 2016 года новой порядок сдачи экзаменов на «права». Увы, но дитя под названием «О направлении разъяснений по вопросам экзаменационной деятельности» родилось недоношенным. Но даже если бы данный шедевр, пусть и в таком виде, вышел в свет в прошлом году, это сэкономило бы нервы ученикам, деньги автошколам, а статистика сдачи экзаменов, возможно, была бы совершенной иной. И вот, почему.

Сильно запоздавшие разъяснения толкуют пункты Административного регламента, устанавливающего порядок приема экзаменов, в пользу «абитуриентов». Например, теперь гражданина не погонят с экзаменационной площадки, если он хоть сто раз заглохнет (бич всех новичков) при движении между упражнениями — это уже не считается ошибкой. И даже неудачная попытка заехать в гараж с одного включения задней передачи не станет поводом для «удаления с поля» — маневрируй как в реальной жизни сколько угодно.

И самое важное: отныне инспектора не заставляют курсантов укладываться в определенные минуты и секунды при исполнении и этого, и других упражнений. Главное — пройти всю «полосу препятствий» за определенное время, которого, как считают представители автошкол, вполне достаточно для их выпускников.

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То есть впору кричать служивым людям браво, бросать в воздух чепчики и всячески славословить ГИБДД за то, что служба хоть раз в жизни повернулась к людям лицом. Только вот что делать тем из них, которым гайцы уже поставили «неуд», посчитав все перечисленное ошибками? Требовать пересмотра результатов тестирования? Ведомство не дает ответа, вновь демонстрируя обществу свои филейные места.

Но дальше как всегда — больше. Въезд на эстакаду теперь можно выполнять без ручника: способ фиксации транспортного средства (рабочей тормозной системой или стояночным тормозом) отдано на усмотрение экзаменуемого. Только вот не совсем понятно, в чем тогда смысл упражнения? Или вот гаишники предписали всем автошколам заменить стойки, имитирующие препятствия, на конуса. Длина первых — от 120 до 200 см, вторых — 30−50 см. Но где господа полицейские видели стены гаража высотой в 30−50 см и пытались ли разглядеть конуса из кабины автобуса или грузовика? Вопрос, понятно, чисто риторический если принять во внимание широкие перспективы, открывающиеся чтобы срезать сдающего. Но и это еще цветочки.

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Ягодки в виде вкуснейших коррупционных схем таятся в упорном нежелании авторов этих разъяснений, о чем портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал, указать прибор, которым замеряется время выполнения упражнений. Просто тайна за семью печатями, хотя это один из основных факторов, влияющих на результат экзамена. Поэтому сейчас экзаменаторы пользуются и часами, и секундомерами, и мобильниками, и планшетами — у кого что найдется. И, наверное, как придется. И второе. Копии документов сдающих (медсправки, паспорта, свидетельства об окончании автошколы) теперь можно не хранить в ГИБДД. Не предусмотрено. То есть тетечка в окошечке, бегло просмотрев оригиналы, будет возвращать их владельцу. И все, никаких концов. Если медсправка или документ об окончании автошколы липовые, доказать это будет невозможно. А как известно, единой федеральной базы что медсправок, что свидетельств на сегодняшний день нет. Как это все вяжется с объявленной правоохранителями непримиримой борьбой с «серыми» автокурсами и торговцами поддельными медицинскими документами — непонятно.

водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения
24 апреля 2017
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