ГИБДД разрешила глохнуть во время экзамена на «права» и забыть про «ручник»

Семь месяцев российская Госавтоинспекция рожала инструкцию, как применять на практике странный по своему содержанию документ, установивший с 1 сентября 2016 года новой порядок сдачи экзаменов на «права». Увы, но дитя под названием «О направлении разъяснений по вопросам экзаменационной деятельности» родилось недоношенным. Но даже если бы данный шедевр, пусть и в таком виде, вышел в свет в прошлом году, это сэкономило бы нервы ученикам, деньги автошколам, а статистика сдачи экзаменов, возможно, была бы совершенной иной. И вот, почему.

Сильно запоздавшие разъяснения толкуют пункты Административного регламента, устанавливающего порядок приема экзаменов, в пользу «абитуриентов». Например, теперь гражданина не погонят с экзаменационной площадки, если он хоть сто раз заглохнет (бич всех новичков) при движении между упражнениями — это уже не считается ошибкой. И даже неудачная попытка заехать в гараж с одного включения задней передачи не станет поводом для «удаления с поля» — маневрируй как в реальной жизни сколько угодно.

И самое важное: отныне инспектора не заставляют курсантов укладываться в определенные минуты и секунды при исполнении и этого, и других упражнений. Главное — пройти всю «полосу препятствий» за определенное время, которого, как считают представители автошкол, вполне достаточно для их выпускников.