Какое наказание грозит за езду на летней резине зимой

ysia.ru
К каким последствиям может привести езда на летней резине по заснеженным дорогам, и как быть, если ты оказался за рулем машины, «в лето обутой», на зимнем асфальте.
Евгений Банько

Поездка на летних покрышках зимой — не самая, мягко говоря, хорошая идея, поскольку при этом вероятность попадания в ДТП стремится к 100%. В том числе и по этой причине в приложении №8 к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» прямо запрещается эксплуатация машины, не укомплектованной зимними колесами в зимние месяцы, то есть с декабря по февраль. Однако ответственность за нарушение этого положение техрегламента в российском законодательстве отсутствует. То есть за такое нарушение не полагается даже самого малого штрафа.

Однако если машина с летней резиной попадет в ДТП и на «разборе полетов» выяснится, что авария произошла именно из-за колес не по сезону, водителю придется отвечать за ее последствия. И хорошо если только материально. Ведь если в дорожном инциденте пострадали люди, речь вполне может зайти и об уголовном преследовании виновника. А все потому, что обязанность поддерживать машину в технически исправном состоянии лежит на автовладельце.

Поэтому, оказавшись на летней резине в зимнее время года, просто жизненно необходимо отказаться от езды на высоких скоростях. Перемещаемся только медленно и печально. Расстояние до впереди идущей машины должно быть максимально возможным. Тормозить, если того требует дорожная ситуация, следует как можно раньше и с запасом, поскольку тормозной путь у машины «на лете» в морозную погоду стремится к горизонту.

Да и вообще, абсолютно все маневры — перестроения, повороты, ускорения или торможения — следует совершать крайне плавно и неспешно. Педали и газа, и тормоза, нажимаем нежно, словно они стеклянные: чтоб не сорвать колеса в занос. На машине с механической «коробкой» имеет смысл пореже переключать передачи, стараясь ездить на повышенной. В случае авто с «автоматом» следует перевести его селектор в положение «L» или «S». Либо выставить его на отметку «3», ограничив коробке возможность «забираться» выше третьей передачи.

штрафы, суд, колеса, летние шины, авария, ДТП, зимние шины
17 января 2018
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