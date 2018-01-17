Какое наказание грозит за езду на летней резине зимой

Поездка на летних покрышках зимой — не самая, мягко говоря, хорошая идея, поскольку при этом вероятность попадания в ДТП стремится к 100%. В том числе и по этой причине в приложении №8 к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» прямо запрещается эксплуатация машины, не укомплектованной зимними колесами в зимние месяцы, то есть с декабря по февраль. Однако ответственность за нарушение этого положение техрегламента в российском законодательстве отсутствует. То есть за такое нарушение не полагается даже самого малого штрафа.

Однако если машина с летней резиной попадет в ДТП и на «разборе полетов» выяснится, что авария произошла именно из-за колес не по сезону, водителю придется отвечать за ее последствия. И хорошо если только материально. Ведь если в дорожном инциденте пострадали люди, речь вполне может зайти и об уголовном преследовании виновника. А все потому, что обязанность поддерживать машину в технически исправном состоянии лежит на автовладельце.