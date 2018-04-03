Генерал Черников: после электронных ПТС будем вводить электронные «права»

Уже сегодня, заявил генерал, ГИБДД имеет практически полную базу водительских удостоверений с фотографиями водителей. То есть любой инспектор сможет через планшет узнать, есть у шофера водительское удостоверение, лишен он его или действительно просто забыл дома.

Увы, Михаил Черников не назвал сроков перехода на электронные «права», но по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», это произойдет не ранее 2030 года, когда по планам Правительства РФ в нашей стране люди в результате ДТП вообще перестанут гибнуть, а все дорожное движение станет то ли виртуальным, то ли беспилотным.

Этого, разумеется, к означенному сроку не произойдет. Просто стратегическое планирование сокращения числа жертв ДТП намечает серьезные ориентиры, к которым надо стремиться и использовать любые технологии, которые, разумеется, будут появляться, для достижения минимальной смертности на дорогах.

И в этом контексте отказ от «бумажных» водительских удостоверений, как сопутствующего фактора снижения дорожных смертей, не выглядит чем то нереальным…