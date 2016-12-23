Самой популярной маркой года по запросам Google стала Honda

Фото: www.netcarshow.com
Самыми популярными моделями, если опираться на количество запросов, сделанных по миру в поисковике Google, стали в 2016 году Civic, CR-V и Pilot 2017 модельного года.

Эдуард Раскин

Впрочем, если посмотреть географию запросов, то ни для какого недоумения по поводу результатов места не остается. Honda победила за счет клиентов в Америке. На второй строчке разместился Mercedes-Benz со своими C-классом, E-классом и Maybach, а третье место поисковиком отдано — вы не поверите — компании Tesla.

Понятно, что к реалиям России этот рейтинг не имеет никакого касательства, поскольку Honda у нас если и занимает первое место, то только с конца списка. Maybach также не суперпопулярен, а про автомобили Tesla подавляющей части населения так же интересно читать, как про какой-нибудь индийский Bajaj Qute.

автопродажи, авторынок, производители, производство
23 декабря 2016
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