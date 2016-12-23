Самой популярной маркой года по запросам Google стала Honda

Впрочем, если посмотреть географию запросов, то ни для какого недоумения по поводу результатов места не остается. Honda победила за счет клиентов в Америке. На второй строчке разместился Mercedes-Benz со своими C-классом, E-классом и Maybach, а третье место поисковиком отдано — вы не поверите — компании Tesla.

Понятно, что к реалиям России этот рейтинг не имеет никакого касательства, поскольку Honda у нас если и занимает первое место, то только с конца списка. Maybach также не суперпопулярен, а про автомобили Tesla подавляющей части населения так же интересно читать, как про какой-нибудь индийский Bajaj Qute.