Увеличились продажи автомобилей «скорой помощи» на базе Ford Transit

Спецверсия создана на базе Ford Transit нового поколения. Она будет использоваться не только в России, но также и в Казахстане.

В этом году 113 автомобилей было закуплено Министерством здравоохранения, 40 машин — Федеральным медико-биологическим агентством, 10 поступили на скорой помощи Южно-Сахалинска. Также 96 «Транзитов» отправилось на службу в «неотложке» Санкт-Петербурга, причем в эту партию вошли 15 реанимобилей, оснащенных уникальными носилками, позволяющими с легкостью транспортировать пациентов по лестницам. И, наконец, 40 машин ушли в Казахстан.

Спецавтомобили оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 л мощностью 125 л.с., с которым работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Все машины имеют передний привод.