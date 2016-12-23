Красная икра к Новому году подорожала из-за системы «Платон»

Именно систему сбора денег с дальнобойщиков «Платон» должны «благодарить» жители России за то, что красная икра к их новогоднему столу подорожала на 10%. Об этом заявил исполнительный директор некоммерческой организации «Рыбный союз» Сергей Гудков. «Красная икра подорожала к концу 2016 года по сравнению с концом 2015 года в среднем на 10%. На рост цен влияет в том числе инфляция, повышенная активность налоговых органов, которые усилили контроль за нелегальной добычей икры и красной рыбы. Также влияние на цены оказало введение „Платона“, в результате чего выросла цена не только транспортировки икры. У предпринимателей появилась потребность компенсировать стоимость перевозки селедки и другой рыбы, на которую нельзя повысить цену из-за эластичности спроса за счет повышения цены на красную икру», — сообщил он агентству «Москва». Напомним, что система «Платон» начала свою работу по всей России с 15 ноября 2015 года. Действие системы распространяется на 50 000 километров федеральных трасс. Запуск системы сбора денег за проезд по дорогам России машин полной массой свыше 12 тонн вызвал в конце прошлого года массовые протесты среди дальнобойщиков по всей стране.
Большегрузы устраивали искусственные заторы, двигаясь по трассам со скоростью пешехода, разбивали протестные лагеря на обочинах шоссе, в том числе в подмосковных Химках. Одним из тезисов, озвучиваемых тогда протестантами-дальнобойщиками, было предупреждение, что сбор средств с большегрузов спровоцирует рост цен по всей стране. Власти слегка обалдели от масштаба сопротивления и немного уступили: снизили тариф вдвое против первоначального. С тех пор дальнобойщики платят государству по 1,53 рубля за каждый километр пробега по федеральным трассам. Как видим, даже такой размер платы привел к росту цены на морепродукты на 10%.
И это, судя по всему, даже не вершина, а самый кончик «айсберга» из перечня подорожавших благодаря «Платону» товаров в стране. Но все центральные СМИ с крайне показательным единодушием скромно обходят эту тему стороной. Самое неприятное заключается в том, что вскоре тариф на проезд дальнобойщиков по федеральным трассам увеличится вдвое. Министр транспорта