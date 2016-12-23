Красная икра к Новому году подорожала из-за системы «Платон»

Большегрузы устраивали искусственные заторы, двигаясь по трассам со скоростью пешехода, разбивали протестные лагеря на обочинах шоссе, в том числе в подмосковных Химках. Одним из тезисов, озвучиваемых тогда протестантами-дальнобойщиками, было предупреждение, что сбор средств с большегрузов спровоцирует рост цен по всей стране. Власти слегка обалдели от масштаба сопротивления и немного уступили: снизили тариф вдвое против первоначального. С тех пор дальнобойщики платят государству по 1,53 рубля за каждый километр пробега по федеральным трассам. Как видим, даже такой размер платы привел к росту цены на морепродукты на 10%.

И это, судя по всему, даже не вершина, а самый кончик «айсберга» из перечня подорожавших благодаря «Платону» товаров в стране. Но все центральные СМИ с крайне показательным единодушием скромно обходят эту тему стороной. Самое неприятное заключается в том, что вскоре тариф на проезд дальнобойщиков по федеральным трассам увеличится вдвое. Министр транспорта РФ Максим Соколов на днях заявил: «Год система „Платон“ отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году». Значит через год мы опять будем говорить о росте цен еще на 10%.