Названы пять лучших китайских авто в России

В лидерах продаж китайских транспортных средств — Lifan с моделями X60, X50 и Solano. На втором месте — Chery с линейкой Tiggo. Замыкает тройку лидеров Geely с моделью Emgrand. При этом все эти марки так или иначе обновили в уходящем году свой модельный ряд.