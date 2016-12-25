Названы пять лучших китайских авто в России

В лидерах продаж китайских транспортных средств — Lifan с моделями X60, X50 и Solano. На втором месте — Chery с линейкой Tiggo. Замыкает тройку лидеров Geely с моделью Emgrand. При этом все эти марки так или иначе обновили в уходящем году свой модельный ряд.
По итогам российских автопродаж 2016-го года определились лучшие китайские марки и модели. Но новогодних чудес для большинства представленных в стране брендов из Поднебесной не случилось: практически никто из них не продал даже 1000 авто. За исключением трех автостроителей.