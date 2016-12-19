Geely отзывает 401 автомобиль в России

Отзыв коснется автомобилей Emgrand EC7, приобретенных в автосалонах России, поскольку есть вероятность того, что соединение карданного вала рулевой колонки с валом рулевой рейки на них недостаточно надежно.

Владельцы автомобилей Geely с этим дефектом получат письменное уведомление от уполномоченных дилеров, осуществлявших продажу транспортного средства. Узнать о том, подпадает ли ваш автомобиль под отзывную программу, можно также и самому, ознакомившись с перечнем VIN-кодов на официальном сайте Росстандарта. Традиционно все работы по устранению неисправности будут произведены бесплатно.