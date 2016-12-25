В следующем году появится новый кроссовер DS

Новинка будет конкурировать с Audi Q5. Безымянный пока кроссовер станет первой моделью DS, разработанной самостоятельно, а не на основе существующих автомобилей Citroёn. Ожидается, что мировая премьера машины состоится на Женевском автосалоне в марте будущего года, а спустя несколько месяцев стартуют ее продажи.

К 2018 году французы намерены представить еще один, уже компактный кроссовер. Судя по логике его создателей, он будет соперничать с Audi Q3. Кроме обычных бензиновых и дизельных моторов этот автомобиль получит гибридную модификацию и полностью электрическую версию. Но для того, чтобы эти планы осуществились, концерну PSA придется завершить разработку новой модульной платформы.

Напомним, что на сегодняшний день на российском рынке продается только одна модель люксового французского бренда — DS 4 Crossback по цене от 1 765 000 рублей.