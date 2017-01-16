Участник телепроекта «Адская кухня» разбился насмерть в ДТП

Известный шеф-повар Илья Посохин не справился с управлением своего автомобиля Toyota Premia, и на 60-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань столкнулся с направлявшимся навстречу Nissan Tino, сообщает представитель краевого ГИБДД.

Находившаяся в салоне мать повара была госпитализирована, как и другие участники аварии. Илье Посохину было 34 года, а его водительский стаж насчитывал чуть более двух лет. Илья работал во многих ресторанах Владивостока, был участником популярного в 2012—2013 годах проекта телеканала РЕН ТВ «Адская Кухня». За свою карьеру он неоднократно становится призером различных международных кулинарных конкурсов.