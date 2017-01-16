«Синие ведерки» оправдали водителя, заблокировавшего на Камчатке машину «Скорой помощи»

Скандалить с бригадами «Скорой помощи», похоже, становится модным занятием. На днях в столице владелец Mitsubishi Lancer попал в ДТП с едущей на вызов машиной медиков. И так он от этого расстроился, что кинулся в драку с водителем скорой помощи.

Максим Строкер

Московский случай со «Скорой помощью» напомнил недавний вопиющий случай с «неотложкой» в Петропавловске-Камчатском. Там больной умер из-за того, что машина с прибывшими на вызов медиками не смогла разъехаться с легковушкой во дворе дома. Видео, на котором запечатлен тот инцидент, вызвало массу эмоций в интернете. Было заведено уголовное дело, политики и депутаты немедленно принялись требовать ужесточения, практически до расстрела на месте, наказания для водителей, не пропускающих машины экстренных служб и т. п. Большинство граждан, просмотревших то видео, сошлись во мнении, что не прав водитель (верней — водительница) перегородившей дорогу иномарки.

Однако у «Синих ведерок» появилась альтернативная точка зрения на ситуацию. Участник этого движения Виктор Осипков подготовил и разместил на страничке «ведерок» в Facebook соответствующий «разбор полетов» с анализом самой полной версии ролика, снятого видеорегистратором той самой камчатской «Скорой помощи».

Тезисно в тексте излагается следующее. Во-первых, водитель «скорой» заблудился во дворах, когда искал адрес, где в это время помирал пациент. Только на маневрировании в поисках нужного дома медики, судя по хронометражу видео, потеряли около трех минут.

Во-вторых, шофер «скорой» неадекватен, поскольку требовал от автовладелицы освободить дорогу. Ведь, по мнению представителя «ведерок», она выполнила все требования ПДД, регулирующие взаимоотношения водителя обычного авто и машины экстренных служб. А именно: уступила дорогу машине с синими проблесковыми маячками. Поскольку ПДД под словом «уступить» полагают, что водитель не должен продолжать или возобновлять движение или осуществлять маневр, если это может вынудить водителей других транспортных средств внезапно изменить направление движения или скорость.

То есть требования водителя скорой помощи освободить дорогу — просто хамство на пустом месте. Сравнивая «гуглокарты» с тем, что можно наблюдать на видео, «ведерко» пишет, что место инцидента расположено максимум в 20 метрах от подъезда, где жил пациент. И врачи, при желании, могли бы и пешочком до него прогуляться.

— Все, кто обвинили в смерти пациента пару в легковушке, взяли на душу грех. В гибели человека они виноваты в последнюю очередь, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов. — Если вообще виноваты. Далеко не факт, что врачи смогли успеть к больному, даже если бы дорожного инцидента не было. Там, если прислушаться, они не только адрес дома перепутали — приехали к дому 34, а надо было к 30-му. Да еще и номер квартир не расслышали: искали 36-ю, а умирающий в 136-й был. Я все понимаю: у врачей инструкция, боялись «опасного» спутника автовладелицы… Но дело в том, что еще в самом начале инцидента, когда ни о каком конфликте еще и речи не было, машина «Скорой помощи» стояла в 15 метрах от нужного подъезда!

Думаю, каждый наблюдал, как прибывшая бригада медиков «скорой» преодолевала аналогичные расстояния до подъезда. Почему петропавловские врачи не соизволили сделать также? Исключительно из какого-то дурацкого «принципа», наплевав, что больной в это время уже помирает окончательно. Зато теперь возле дома той девушки из иномарки какие-то бандиты, говорят, крутятся. Угрозы убить-покалечить детей сыпятся со всех сторон. Затравили пару по полной программе, а они не виноваты ни в чьей в смерти, на самом деле…

ПДД, ДТП, ГИБДД
16 января 2017
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