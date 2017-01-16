«Синие ведерки» оправдали водителя, заблокировавшего на Камчатке машину «Скорой помощи»

— Все, кто обвинили в смерти пациента пару в легковушке, взяли на душу грех. В гибели человека они виноваты в последнюю очередь, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов. — Если вообще виноваты. Далеко не факт, что врачи смогли успеть к больному, даже если бы дорожного инцидента не было. Там, если прислушаться, они не только адрес дома перепутали — приехали к дому 34, а надо было к 30-му. Да еще и номер квартир не расслышали: искали 36-ю, а умирающий в 136-й был. Я все понимаю: у врачей инструкция, боялись «опасного» спутника автовладелицы… Но дело в том, что еще в самом начале инцидента, когда ни о каком конфликте еще и речи не было, машина «Скорой помощи» стояла в 15 метрах от нужного подъезда!

Думаю, каждый наблюдал, как прибывшая бригада медиков «скорой» преодолевала аналогичные расстояния до подъезда. Почему петропавловские врачи не соизволили сделать также? Исключительно из какого-то дурацкого «принципа», наплевав, что больной в это время уже помирает окончательно. Зато теперь возле дома той девушки из иномарки какие-то бандиты, говорят, крутятся. Угрозы убить-покалечить детей сыпятся со всех сторон. Затравили пару по полной программе, а они не виноваты ни в чьей в смерти, на самом деле…