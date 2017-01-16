«Синие ведерки» оправдали водителя, заблокировавшего на Камчатке машину «Скорой помощи»

Московский случай со «Скорой помощью» напомнил недавний вопиющий случай с «неотложкой» в Петропавловске-Камчатском. Там больной умер из-за того, что машина с прибывшими на вызов медиками не смогла разъехаться с легковушкой во дворе дома. Видео, на котором запечатлен тот инцидент, вызвало массу эмоций в интернете. Было заведено уголовное дело, политики и депутаты немедленно принялись требовать ужесточения, практически до расстрела на месте, наказания для водителей, не пропускающих машины экстренных служб
Однако у «Синих ведерок» появилась альтернативная точка зрения на ситуацию. Участник этого движения Виктор Осипков подготовил и разместил на страничке «ведерок» в Facebook соответствующий «разбор полетов» с анализом самой полной версии ролика, снятого видеорегистратором той самой камчатской «Скорой помощи».