В 2017 году Honda попытается продать более 5 млн. автомобилей

Также Honda намерена нарастить уровень реализации в Китае, но в КНР ставка будет сделана на малолитражки, поскольку местная налоговая политика освобождает владельцев подобных машин ряда фискальных сборов. Что же касается России, то, а последние несколько месяцев присутствие Honda на российском рынке значительно сократилось. В 2016 году у нас было продано 1747 автомобилей.