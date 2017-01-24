Mercedes-Benz выпустит целое семейство электромобилей

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Компания Mercedes-Benz планирует выпустить целую линейку компактных электромобилей. По неподтвержденным данным, семейство может пополниться как минимум хетчбэком и внедорожником.

Виктория Базылева

Предполагается, что инженеры немецкой компании уже работают над основой для семейства электрокаров. Проектируемая ими платформа позволит укомплектовать двумя электромоторами вседорожник — по одному на каждую ось — и таким образом реализовать систему полного привода.

Как сообщает AutoExpress, дизайнерские решения экстерьера новых автомобилей будут повзаимствованы у представленного в минувшем году концепта Generation EQ. Новые модели, предположительно, получат названия с литерой EQ.

Вице-президент Mercedes-Benz по маркетинговым коммуникациям Йенс Таймер заявил на Детройском автосалоне, что электромобили появятся практически в каждом сегменте бренда.

авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент, технология, электромобили
24 января 2017
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