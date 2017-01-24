Mercedes-Benz выпустит целое семейство электромобилей

Предполагается, что инженеры немецкой компании уже работают над основой для семейства электрокаров. Проектируемая ими платформа позволит укомплектовать двумя электромоторами вседорожник — по одному на каждую ось — и таким образом реализовать систему полного привода.

Как сообщает AutoExpress, дизайнерские решения экстерьера новых автомобилей будут повзаимствованы у представленного в минувшем году концепта Generation EQ. Новые модели, предположительно, получат названия с литерой EQ.

Вице-президент Mercedes-Benz по маркетинговым коммуникациям Йенс Таймер заявил на Детройском автосалоне, что электромобили появятся практически в каждом сегменте бренда.