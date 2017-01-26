Спрос на новый родстер Mazda MX-5 превысил ожидания в 10 раз

Изначально производитель рассчитывал на реализацию не более, чем 250 машин в месяц, однако фактический интерес оказался выше ожидаемого почти в 10 раз. Больше всего предварительных заказов приходится на «среднюю» комплектацию — примерно 60% будущих владельцев сделали выбор в ее пользу. Стоимость автомобиля в такой версии составляет 3,5 миллиона йен — около 1,9 млн. рублей. В заявках у 22% желающих значится автомобиль в самой богатой комплектации, ценой в 3,7 миллиона йен — около двух миллионов «деревянных». Базовая версия родстера за 3,2 миллиона йен (1,7 млн. рублей), особым спросом не пользуется — всего 17% покупателей выбрали ее для себя.

Mazda Roadster RF, как она называется «дома», комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 158 л.с.

И пока японские автолюбители обрывают телефоны дилеров, российские привыкают к новой модели Mazda6, которая вышла на рынок осенью минувшего года, о чем писал портал «АвтоВзгляд».