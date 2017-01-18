Обновленная Mazda6: обнимет, согреет, оглушит

Фото: Mazda
Нынешнее третье по счету поколение Mazda6 выпускается более четырех лет. Всего год назад седан уже обновлялся, но японцам этого показалось мало. И вот минувшей осенью они провели еще один рестайлинг. Причем ничуть не менее серьезный.

Вячеслав Василенко

Эффектная внешность автомобиля вмешательства специалистов из Страны восходящего солнца не требовала. Зато они, явно переняв опыт у большой немецкой тройки, довольно основательно потрудились над техническими доработками и расширением набора опций. Но обо всем по порядку.

В отличие от коллег из Toyota, представители Mazda не кричат во всеуслышание о том, что их машины «играют в премиуме». Однако салон обновленной «шестерки» оставляет именно такое впечатление. Судите сами: белоснежные кресла, обнимающие нежно, но крепко — как возлюбленная при первом поцелуе — отделаны кожей Nappa. С ними контрастирует черный потолок, облагороженный прозрачным люком со шторкой. Профессиональная акустика от Bose выдает глубокий бас — серные пробки из ушей вылетают уже на половинной громкости.

Слегка видоизменилась графика щитка приборов. Обогрев задних сидений и рулевого колеса российские маркетологи марки выбивали у японцев без малого год, и добились таки своего.

Горячих аплодисментов заслуживает функция распознавания дорожных знаков с камерой на «лобовухе», информирующая водителя о скоростном режиме в прицеле цветного проекционного дисплея. Система автономного торможения теперь безошибочно определяет объекты, включая пешеходов, на скоростях от 4 до 80 км/ч. Даже во время дождя и обильного снегопада автомобиль умудряется вовремя остановиться перед препятствием, что при случае может спасти шофера от появления на голове новых седых волос.

А какая здесь шумоизоляция — в салоне тихо, как в раю! Еще бы, инженеры не только добавили звукопоглощающие материалы в двери, центральный тоннель, пол и потолок. Помимо всего этого они установили утолщенные передние и лобовое стекла. Внешние шумы и рык мотора, терзающие слух — больше не про «Мазду6».

Единственное, на чем все-таки сэкономили японцы — это на «шумке» в колесных арках, по-прежнему пропускающих в салон малоприятные звуки от ударов гравия или ледовой крошки. Впрочем, расслабьтесь — до нервного тика они вас не доведут.

К эргономике авто не придраться — равнение на немцев свое дело сделало. На мой взгляд, интерфейс мультимедиа и расположение органов управления в Mazda с точки зрения удобства не сильно уступают лучшим мировым образцам.

По ездовым повадкам, особенно в плане рулежки, «шестерку» можно по праву назвать одной из лучших, если не лучшей машиной среди всех азиатских одноклассников — повороты седан режет, словно хирургический скальпель. Крены? Забудьте — это вам не Toyota! Своим идеальным поведением «Мазда» не в последнюю очередь обязана электронике — новейшая система G-Vectoring Control распределяет крутящий момент в зависимости от положения колес и скорости движения. Даже при самых резких маневрах реакцию автомобиля на упражнения с «баранкой» нервной не назовешь.

Талантливый «скайактивный» 192-сильный мотор в компании с бодрым шестидиапазонным «автоматом» радует одновременно и динамикой, и экономичностью. Согласитесь, 12 литров на сотню в режиме «тапка в пол» — очень неплохо.

В общем, как мы убедились на практике, дважды проведенный рестайлинг седана сделал его практически идеальным. Скажем японцам большое человеческое аригато.

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18 января 2017
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