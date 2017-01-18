Обновленная Mazda6: обнимет, согреет, оглушит

Эффектная внешность автомобиля вмешательства специалистов из Страны восходящего солнца не требовала. Зато они, явно переняв опыт у большой немецкой тройки, довольно основательно потрудились над техническими доработками и расширением набора опций. Но обо всем по порядку.

В отличие от коллег из Toyota, представители Mazda не кричат во всеуслышание о том, что их машины «играют в премиуме». Однако салон обновленной «шестерки» оставляет именно такое впечатление. Судите сами: белоснежные кресла, обнимающие нежно, но крепко — как возлюбленная при первом поцелуе — отделаны кожей Nappa. С ними контрастирует черный потолок, облагороженный прозрачным люком со шторкой. Профессиональная акустика от Bose выдает глубокий бас — серные пробки из ушей вылетают уже на половинной громкости.

Слегка видоизменилась графика щитка приборов. Обогрев задних сидений и рулевого колеса российские маркетологи марки выбивали у японцев без малого год, и добились таки своего.