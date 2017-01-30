Эксперты определили тройку лучших полноприводных кроссоверов

Пальма первенства отдана Renault Duster. На его полноприводную версию установлена цена в 755 900 рублей — за эти деньги покупатель получит 1,6-литровый мотор и пятиступенчатую механическую коробку передач. По итогам минувшего года Duster стал самым востребованным кроссовером у россиян.

Его главный конкурент — Hyundai Creta продается с полным приводом только в топовой модификации с двухлитровым двигателем и шестидиапазонным «автоматом», за которую покупателю придется отдать 1 174 900 рублей.

Третьим в рейтинге значится внедорожник Suzuki Jimny, что некоторым образом характеризует уровень профессионализма экспертов, составлявших рейтинг. На наш взгляд, уместнее было бы поставить на третье место Chevrolet Niva, который вписывается в указанные ценовые рамки и демонстрирует неплохие продажи.