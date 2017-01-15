На сколько подорожали Renault Duster и другие модели марки

При этом надо отметить, что французские авто поднялись в цене не так круто, как, например, автомобили Hyundai, но значительно больше, чем LADA. Если стоимость «корейцев» выросла на 30 000 рублей, а «Жигулей» на 10 000, то, скажем, Renault Kaptur в начальной комплектации прибавил 20 000 «деревянных», в версии Drive — 10 000, а в топовой Style — 30 000. То есть в среднем же машины бренда поднялись в цене на 1,77%.

Прайс-листы на Renault Duster переписаны в сторону увеличения на 10 000−20 000 руб. То есть самый дешевый кроссовер теперь стоит минимум 639 000 рублей. Самый же дешевый Logan стоит теперь 479 000 рублей, базовый Sandero и Sandero — 489 000, а Sandero Stepway — 639 990 рублей.

При этом, напомним, продажи легковых машин в России в 2016 году упали на 11% и новые ценники вряд ли их поднимут.