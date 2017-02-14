Opel Insignia покажут в Женеве, а Buick Regal — в Шанхае

Полное же название новинки — Buick Regal. От донора она отличается только кузовом: европейцам будут доступны лишь лифтбэки и универсалы. Седан же Buick Regal имеет длину 4902 мм, ширину — 1863 мм и высот в 1456 мм. Моторная линейка начинается с 1,5-литрового турбированного бензинового движка мощностью в 163 л.с. Так же будет доступен 2-литровый бензиновый же силовой агрегат и дизеля объемом 1,6 и 2 литра. Возможно, появится и гибридная версия.

При этом если Opel Insignia покажут в марте этого года на Женевском автосалоне, то Buick Regal — на Шанхайском в 2018 году.