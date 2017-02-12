Недетские приключения Skoda Yeti на севере

Фото автора и компании Skoda
Оценить все возможности кроссовера в городской черте — задача столь же бессмысленная, как и попытка распознать потенциал ребенка в детском саду, который вроде бы все понимает-делает, но как только попадает в неблагоприятную среду, тут же начинает вести себя совершенно по-другому.

Вячеслав Василенко

К чему эти далеко не прямые аналогии, спросите вы? Дело в том, что в ходе испытаний Skoda Yeti в модификации Monte Carlo, мы отправились едва ли не на край земли — на север, к берегам Баренцева моря, а по пути заехали с подарками в нетипичный детский дом, где (в отличие от других подобных заведений) его обитатели проходят очень серьезную подготовку — адаптацию к жизни в непростом обществе, в котором им предстоит выживать без посторонней помощи после выпускного бала. Вот и возникла ассоциация, с которой читатель, понятное дело, может и не соглашаться.

Впрочем, вступление затянулось, и пора переходить к делу — подытожить испытания чешского SUV в очень непростых условиях: не в тепличной городской обстановке (читай — в детском саду), а на реальном бездорожье (во взрослой, так сказать, самостоятельной жизни).

И надо ли говорить о том, что кроссоверу пришлось ощутить на себе все прелести российских дорог, а точнее сказать — их отсутствие? К тому же, погода в Заполярье меняется по нескольку раз в день — от града и снега до вьюги и тумана, поэтому испытание для чешского «проходимца» выдалось не сладким. И забегая вперед скажем, что в самых суровых условиях эксплуатации он оказался способен на многое.

Наш маршрут пролегал от Мурманска до Кандалакши, а затем до Кировска и Хибин — самого крупного горного массива на Кольском полуострове, и обратно в арктическую столицу. Поначалу «Йети» форсировал дороги и направления различной степени ужасности с гордо поднятой головой — не в последнюю очередь благодаря прекрасно сбалансированной подвеске, отточенному рулевому управлению и полному приводу. Причем ему было совершенно не важно, по какому покрытию ехать: будь то асфальт, то и дело скрывающийся под ледяной коркой, заснеженная рокада или вдребезги раскатанная грузовиками грунтовка с замерзшим месивом из грязи и камней.

А вот с колеей «Шкоде» пришлось чуточку повозиться — машина, периодически срываясь с траектории, требовала подруливаний. Ожидаемо ловить авто «баранкой» приходилось и на обледенелом дорожном полотне.

Впрочем, претензий к системе стабилизации никаких — электроника срабатывала своевременно и четко, не вынуждая седоков креститься при прохождении очередного виража. Незначительные сносы в поворотах обусловлены отсутствием шипованной «резины», которая пришлась бы в путешествии по крайнему северу весьма кстати. Невольно понимаешь это и при резком торможении, когда под стрекотание ABS автомобиль останавливался чуточку медленнее, чем хотелось. Но зато мы в полной мере смогли убедиться в том, что Yeti не подведет — даже на «липучке» он уверенно справлялся со всеми дорожными неприятностями жесткой русской зимы.

И вот мы у цели. Караван из нескольких Skoda Yeti встречают лучезарными улыбками дети разных возрастов — воспитанники «Детской деревни-SOS», созданной в Кандалакше 17 лет назад на средства норвежских благотворителей. Это не обычный приют для бездомных и брошенных малышей, а социально-ориентированное сообщество из десятка приемных семей, в каждой из которых проживает по 5−8 человек. Подобные семейные дома работают в 134 странах мира, в нашей стране их шесть.

По сути, лучшей альтернативы традиционным детдомам и не придумать, ведь главное, что нужно ребенку — мама! — тут есть. Да-да, с детьми здесь одновременно живут и работают женщины, согласившиеся посвятить им долгие годы жизни. Благодаря этому, подростки находятся в домашней атмосфере любви, ласки, уважения и доверия, получая все самое необходимое для полноценного развития. Как, собственно, и дети в самой обычной семье. Они также помогают маме по хозяйству, покупают вместе продукты в магазине, совместно рассчитывают бюджет и ходят в общеобразовательные школы.

Кроме того, «Детская деревня-SOS» помогает своим выпускникам после достиженияими совершеннолетия, как деньгами, так и решением юридических вопросов, в том числе связанных с оформлением в собственность положенной им от государства жилплощади, чтобы ситуацией не воспользовались мошенники. В свою очередь, Skoda оказывает помощь самой организации, любезно предоставляя ей в пользование автомобили.

А мы едем дальше — в Хибины. Трасса успела подсохнуть, и расстояние в пару сотен километров Yeti преодолевает играючи. Динамике 152-сильного бензинового турбодвижка, работающего в паре с шестидиапазонным «роботом», можно только позавидовать.

Горнолыжный курорт встречает красивейшими видами и уникальными сооружениями из снега и льда, которые украшают территорию экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня». Здесь можно покататься на лыжах-досках, «ватрушках» и снегоходах, а посещение ледяного лабиринта площадью в 2000 «квадратов» оставляет незабываемые впечатления.

Жаль, что пришло время уезжать обратно в Мурманск, но мы обязательно вернемся. Приезжайте и вы — не пожалеете! Главное, чтобы в поездке вас, как и в нашем случае, сопровождал надежный и комфортабельный автомобиль.

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12 февраля 2017
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