Недетские приключения Skoda Yeti на севере

К чему эти далеко не прямые аналогии, спросите вы? Дело в том, что в ходе испытаний Skoda Yeti в модификации Monte Carlo, мы отправились едва ли не на край земли — на север, к берегам Баренцева моря, а по пути заехали с подарками в нетипичный детский дом, где (в отличие от других подобных заведений) его обитатели проходят очень серьезную подготовку — адаптацию к жизни в непростом обществе, в котором им предстоит выживать без посторонней помощи после выпускного бала. Вот и возникла ассоциация, с которой читатель, понятное дело, может и не соглашаться.

Впрочем, вступление затянулось, и пора переходить к делу — подытожить испытания чешского SUV в очень непростых условиях: не в тепличной городской обстановке (читай — в детском саду), а на реальном бездорожье (во взрослой, так сказать, самостоятельной жизни).