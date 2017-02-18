На востоке Москвы в крупном ДТП погиб один человек

Всего же в дорожном происшествии, случившемся на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, участвовало восемь машин. В результате инцидента и без того загруженная вылетная магистраль окончательно заглохла в многочасовой пробке. По свидетельству очевидцев, даже к 15.00 затор, вызванный трагическим происшествием, ликвидировать не удалось. Особенно затруднено движение в сторону Москвы.