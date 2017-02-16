Почему бесполезно оснащать современную машину сигнализацией

apcalis.schweiz.gammarx.net
Сотрудники редакции убедились, что самую современную машину, оснащенную современнейшей охранной системой можно угнать за несколько минут.

Максим Строкер

К написанию этого материала нас подтолкнул неприятный случай: электроника одного из тестовых авто, которые редакция берет для повседневных испытаний, «заглючила»: машина закрылась и перестала реагировать на попытки проникнуть в нее. Ситуация усугублялась тем, что нужно было ехать на ней по делам, не терпящим промедления. Заметим, что машина эта носит на капоте эмблему не будем говорить какой известной премиальной марки и оснащена «навороченным» охранным комплексом. После недолгих раздумий было принято решение обратиться в одну из контор, специализирующихся на вскрытии самозакрывшихся авто. Причем, еще на стадии общения с диспетчером фирмы по телефону он был вынужден десять тысяч раз поклясться, что вскрытие не будет сопровождаться какими-либо видимыми и невидимыми повреждениями.

В результате примерно через час к нам приехал средних лет дядечка на «каблучке» и окинув взглядом «фронт работ» жизнерадостно сообщил, что «такую он еще не вскрывал» и пообещал приступить к делу как только увидит ключ и документы не машину. Убедившись, что с правовой точки зрения все в порядке, специалист приступил к работе: достал ноутбук, подсоединил к нему провода от нескольких непонятных коробочек и принялся колдовать над клавиатурой. А автор этих строк тайком засек время и приготовился к длительному ожиданию. Через 2 минуты 40 секунд тишину нарушил щелчок открывшихся замков дверей и машина ободряюще мигнула «габаритами». На радостях прыгаю за руль, жму кнопку пуска мотора — бесполезно, под капотом издевательская тишина.

ctvnews.ca

Специалист при этом удовлетворенно кивнул, еще секунд на 15 углубился в монитор, а затем дал команду на запуск. На этот раз после нажатия копки «start» приборная панель премигнулась россыпью контрольных ламп, но мотор так и не заработал. Еще примерно через полминуты приглашенный «автомедвежатник» вновь предложил попробовать завести авто. И на этот раз она заработала как ни в чем ни бывало! Скорость и легкость, с какой совершенно посторонний мужик обошел иммобилайзер и охранную систему неприятно поразила и заставила допросить его с пристрастием: существуют ли способы поставить мастера угона в тупик? Гражданин не стал ломаться и сообщил, что, в принципе, таковых назвать не может.

Единственный гарантированны способ сильно осложнить жизнь угонщику, по его мнению, может только авторская защита — типа карманного «иммобилайзера», например. Это когда мастер подключает несколько проводов бортовой электросистемы в только ему известном порядке к специальному разъему. Правильно замкнуть все эти разорванные электроцепи можно только с помощью ответного штекера, который хозяин машины всегда должен носить с собой. Все прочие автосигнализации и охранные комплексы эффективны лишь против малоквалифицированных угонщиков.

Прочитав нечто подобное в интернете, автор этих строк лишь скептически скривил бы губу и немедленно закрыл страничку сайта с такими по-дилетантски наглыми инсинуациями. Но стоя рядом с дистанционно вскрытой и снятой с охраны пафосной «тачкой» подобным утверждениям пришлось поверить…

угон, угоны, защита от угона
16 февраля 2017
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