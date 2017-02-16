Почему бесполезно оснащать современную машину сигнализацией

К написанию этого материала нас подтолкнул неприятный случай: электроника одного из тестовых авто, которые редакция берет для повседневных испытаний, «заглючила»: машина закрылась и перестала реагировать на попытки проникнуть в нее. Ситуация усугублялась тем, что нужно было ехать на ней по делам, не терпящим промедления. Заметим, что машина эта носит на капоте эмблему не будем говорить какой известной премиальной марки и оснащена «навороченным» охранным комплексом. После недолгих раздумий было принято решение обратиться в одну из контор, специализирующихся на вскрытии самозакрывшихся авто. Причем, еще на стадии общения с диспетчером фирмы по телефону он был вынужден десять тысяч раз поклясться, что вскрытие не будет сопровождаться какими-либо видимыми и невидимыми повреждениями.

В результате примерно через час к нам приехал средних лет дядечка на «каблучке» и окинув взглядом «фронт работ» жизнерадостно сообщил, что «такую он еще не вскрывал» и пообещал приступить к делу как только увидит ключ и документы не машину. Убедившись, что с правовой точки зрения все в порядке, специалист приступил к работе: достал ноутбук, подсоединил к нему провода от нескольких непонятных коробочек и принялся колдовать над клавиатурой. А автор этих строк тайком засек время и приготовился к длительному ожиданию. Через 2 минуты 40 секунд тишину нарушил щелчок открывшихся замков дверей и машина ободряюще мигнула «габаритами». На радостях прыгаю за руль, жму кнопку пуска мотора — бесполезно, под капотом издевательская тишина.