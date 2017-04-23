Новый Mercedes-AMG A45 составит конкуренцию Audi RS3

Таким образом, A45 должен составить конкуренцию Audi RS3, чей 5-цилиндровый турбированный мотор объемом 2,5 л обладает мощностью 400 л.с., разгоняя авто до 100 км/ч за 4,1 секунды. Его же штутгартский соперник сможет достигать заветной отметки менее, чем за 4 секунды. Так же стало известно, что новый «мерседесовский» силовой агрегат будет агрегатироваться с 9-скоростной трансмиссией с двойным сцеплением.