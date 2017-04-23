Главный дизайнер компании Chery рассказывает, как завоюет Россию

Фото: Chery
На Шанхайском автосалоне мне удалось осуществить свою давнюю мечту и пообщаться с шеф-дизайнаром Государственной корпорации Chery Джеймсом Хоупом. Несмотря на свою крайнюю занятость, он смог уделить мне лишь несколько минут.
Вадим Устинов

Что ж, на обстоятельный разговор за чашкой чая я и не рассчитывал. Джеймс оказался очень коммуникабельным человеком с превосходным тонким чувством юмора. В то же время он умел говорить и серьезно, а на вопросы отвечал по существу и без уверток.

— Джеймс, для начала личный вопрос. Вы по рождению канадец, но работаете на китайскую компанию. Где же Ваше постоянное место проживания?

— С тех пор, как я начал работать в Chery, я переселился в Китай — до этого момента мне довелось потрудиться в европейском офисе GM, расположенном в немецком Руссельхайме. В Шанхае, где находится стратегический дизайн-центр компании, я живу уже пять лет. Должен признаться, что мне очень нравится эта страна и этот народ, я тут совершенно не скучаю.

— Сейчас, став одним из руководителей китайской компании, Вы сохранили верность европейским принципам дизайна или черпаете идеи из древнего культурного наследия Поднебесной?

— Как я уже говорил, в последние годы мое постоянное место жительства — Китай. Невозможно вести тут полноценное существование и не проникнуться хотя бы на бытовом уровне философией этого народа. Кроме того надо помнить, что Chery все-таки китайский бренд. И поэтому естественно — базовые, фундаментальные принципы дизайна автомобилей, к созданию которых я приложил руку, имеют прямое и непосредственное отношение к китайской культуре. Впрочем, тут надо сделать небольшое пояснение, иначе заявление покажется слишком категоричным. Конечно же, я не чураюсь и европейских наработок — в частности, сделанных итальянскими кузовными ателье. Это тем более важно подчеркнуть, имея в виду, что Chery — компания с серьезными планами на продвижение своего продукта по всему миру. То есть, правильнее будет определить дизайнерскую философию бренда как смешанную китайско-европейскую с явным преобладанием китайской. Это позволяет надеяться, что наши автомобили будут благосклонно приняты покупателями в самых разных странах мира.

Фото: Chery

— Поскольку Вы тем не менее в значительной степени ориентируетесь на стремительно эволюционирующий китайский дизайнерский язык, то наверняка следите за успехами конкурентов из Поднебесной, многие их которых действительно сильно продвинулись вперед в последнее время. Кого бы из них Вы выделили особо?

— Нет, все не совсем так. Нашими прямыми конкурентами все-таки являются не соотечественники, а ближайшие соседи — японцы и корейцы. Впрочем, и у китайских брендов появляются весьма приличные разработки. Например, мне лично очень нравится дизайн автомобилей Changan. Превосходную работу проделали также и художники Lifan — как в плане концептуальной разработки, так и по уровню воплощения бесплотных идей и металл и пластик.

— Как Вы относитесь к стилистике тольяттинских новинок LADA Vesta и LADA XRAY? Многие считают их появление на российском рынке подлинным прорывом.

— Что ж, команда тольяттинских специалистов действительно заслуживает всяческих похвал. Мне кажется, что внешность новых автомобилей АВТОВАЗа в полной мере соответствует русскому характеру — упорному, смелому и прямому. Однако если говорить о шансах этих машин завоевать симпатии глобального покупателя, то я бы здесь высказался более осторожно: вполне возможно, когда-нибудь LADA XRAY и Vesta все же добьются успеха на мировом рынке.

— И еще один вопрос, касающийся России. Как Chery собирается привлечь к себе внимание русских покупателей?

— Самая активная потребительская аудитория в России молодеет и, соответственно, для самоутверждения выбирает автомобили с динамичной и модной внешностью. При этом русские весьма прагматичны, и мы придаем большое значение практичности компоновки машин. И, конечно, принимаем в расчет особенности климата в вашей стране, оснащая наши кроссоверы зимним пакетом — кондиционером, обогревом зеркал и сидений.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, кроссоверы, китайские авто
23 апреля 2017
219