Главный дизайнер компании Chery рассказывает, как завоюет Россию

Что ж, на обстоятельный разговор за чашкой чая я и не рассчитывал. Джеймс оказался очень коммуникабельным человеком с превосходным тонким чувством юмора. В то же время он умел говорить и серьезно, а на вопросы отвечал по существу и без уверток.

— Джеймс, для начала личный вопрос. Вы по рождению канадец, но работаете на китайскую компанию. Где же Ваше постоянное место проживания?

— С тех пор, как я начал работать в Chery, я переселился в Китай — до этого момента мне довелось потрудиться в европейском офисе GM, расположенном в немецком Руссельхайме. В Шанхае, где находится стратегический дизайн-центр компании, я живу уже пять лет. Должен признаться, что мне очень нравится эта страна и этот народ, я тут совершенно не скучаю.

— Сейчас, став одним из руководителей китайской компании, Вы сохранили верность европейским принципам дизайна или черпаете идеи из древнего культурного наследия Поднебесной?

— Как я уже говорил, в последние годы мое постоянное место жительства — Китай. Невозможно вести тут полноценное существование и не проникнуться хотя бы на бытовом уровне философией этого народа. Кроме того надо помнить, что Chery все-таки китайский бренд. И поэтому естественно — базовые, фундаментальные принципы дизайна автомобилей, к созданию которых я приложил руку, имеют прямое и непосредственное отношение к китайской культуре. Впрочем, тут надо сделать небольшое пояснение, иначе заявление покажется слишком категоричным. Конечно же, я не чураюсь и европейских наработок — в частности, сделанных итальянскими кузовными ателье. Это тем более важно подчеркнуть, имея в виду, что Chery — компания с серьезными планами на продвижение своего продукта по всему миру. То есть, правильнее будет определить дизайнерскую философию бренда как смешанную китайско-европейскую с явным преобладанием китайской. Это позволяет надеяться, что наши автомобили будут благосклонно приняты покупателями в самых разных странах мира.