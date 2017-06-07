Обновленный Infiniti Q50 встал на конвейер

Фото: Infiniti
На заводе компании Infiniti в японской провинции Точиги стартовало производство обновленного Q50. Рестайлинговый седан, получивший новые комплектации и полуавтономную систему управления, появится в продаже во второй половине нынешнего года.
Виктория Базылева

Так, автомобилистам представится возможность приобрести посвежевший Infiniti Q50 в одной из трех комплектаций: Pure, Luxe и Sport. Автомобили комплектуются 211- и 400-сильными двигателями, а более мощная версия Red Sport 400 вооружена битурбированным мотором, генерирующим 405 л. с.

Обновленный Infiniti Q50 обзавелся видоизмененной решеткой радиатора с трехмерными хромированными ячейками, модернизированной светодиодной оптикой, а также скошенными бамперами. Некоторые изменения произошли и в интерьере автомобиля. К примеру, информационно-развлекательный комплекс получил более эргономичный интерфейс, а в салоне машины «поселились» новые кресла и перелицованное рулевое колесо.

Напомним также, что на сегодняшний день обзавестить текущей версией Infiniti Q50 можно по цене от 1 641 000 рублей.

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7 июня 2017
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