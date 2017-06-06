МВД превращает выдачу «прав» в сверхприбыльный бизнес

Услуги ГИБДД заметно подорожают, если в силу вступит законопрект, рожденный в Правительстве РФ, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ. Эти поправки в очередной раз увеличивают расходы всех вдителей и объясняются введением в оборот очередного «нового поколения» национальных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Авторство инициативы принадлежит МВД.

Согласно разработанному министерством «бизнес-плану», за регистрацию транспортных средств и совершение других регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства о регистрации, предлагается установить госпошлину в 1500 рублей взамен нынешних 500. А за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения полиция предлагает брать с граждан 3000 рублей вместо 2000. Обосновывается такое повышение цен тем, что документы будут оформляться «с применением электронного носителя информации при изготовлении», а также для создания инфраструктуры обработки и хранения данных. На эти мероприятия, по подсчетам МВД, бюджет должен будет потратить в общей сложности 44,2 млрд. рублей.

При этом полицейское ведомство не постеснялось в конце своей пояснительной записки указать, что предлагаемое повышение госпошлин позволит обеспечить ежегодный(!) доход госказны в размере примерно 43,4 млрд. рублей.