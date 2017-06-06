МВД превращает выдачу «прав» в сверхприбыльный бизнес

Российских водителей в ближайшее время ожидает резкое увеличение расценок за оформление водительского удостоверения и регистрацию машины в ГИБДД.
Максим Строкер

Услуги ГИБДД заметно подорожают, если в силу вступит законопрект, рожденный в Правительстве РФ, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ. Эти поправки в очередной раз увеличивают расходы всех вдителей и объясняются введением в оборот очередного «нового поколения» национальных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Авторство инициативы принадлежит МВД.

Согласно разработанному министерством «бизнес-плану», за регистрацию транспортных средств и совершение других регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства о регистрации, предлагается установить госпошлину в 1500 рублей взамен нынешних 500. А за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения полиция предлагает брать с граждан 3000 рублей вместо 2000. Обосновывается такое повышение цен тем, что документы будут оформляться «с применением электронного носителя информации при изготовлении», а также для создания инфраструктуры обработки и хранения данных. На эти мероприятия, по подсчетам МВД, бюджет должен будет потратить в общей сложности 44,2 млрд. рублей.

При этом полицейское ведомство не постеснялось в конце своей пояснительной записки указать, что предлагаемое повышение госпошлин позволит обеспечить ежегодный(!) доход госказны в размере примерно 43,4 млрд. рублей.

Получается, что уже через год после внедрения «нового стандарта» водительских удостоверений и СТС бюджет начнет получать от этого мероприятия по 43 млрд. прибыли ежегодно! Для наглядности скажем, что это — примерно по 1000 рублей в год с каждого владельца «легковушки» в стране. Неплохой «дополнительный заработок» придумало МВД для бюджета. Хотя и не понятно, почему эта госструктура обязательно должна зарабатывать деньги за оказании госуслуг? Пополнением бюджета у нас, вроде как, налоговики да таможенники призваны заниматься, и подавляющее большинство автовладельцев исправно выплачивают госбюджету все причитающееся. Или ГИБДД у нас уже в официальном порядке переводят на коммерческие рельсы? Похоже, что так, ведь после формального одобрения кабинетом министров, поправки отправятся в Госдуму и далее по законодательной инстанции. Минюст, Минфин, Минэкономразвития и прочие заинтересованные ведомства согласовали их без замечаний.

И единственным способом сохранить от загребущих рук «любимого» госаппарата хотя бы часть средств, как писал портал «АвтоВзгляд», останется возможность вступившими в 2017 году в силу поправками в Налоговый кодекс РФ, которые разрешают оплачивать госпошлины со скидкой в 30% через портал госуслуг.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, международные права, ГИБДД
6 июня 2017
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