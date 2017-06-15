Aston Martin представила Vantage AMR

Как сообщает издание Motor1, Aston Martin предлагает Vantage AMR в четырех вариантах окраски кузова, среди которых белый Stratus White с оранжевыми суппортами и полосой, проходящей через капот, крышу и багажник, черный Ultramarine Black с голубыми элементами, синий Zaffre Blue с красными и серебристый Scintilla Silver с серыми. Если же ни одна из этих комбинаций не пришлась покупателю по душе, он может приобрести машину с дизайн-пакетом Halo Pack, представляющим собой сочетание зеленых оттенков. При отделке же салона используется кожа, алькантара и углеродное волокно.

Британцы выпустят Vantage AMR в кузовах купе и родстер лимитированным тиражом в 300 автомобилей, 100 из которых оборудуют 595-сильным V12, в то время как остальные получат под капот V8, генерирующий 430 л. с. Оба мотора агрегатируются с автоматизированной секвентальной коробкой передач, однако по желанию клиента машину можно оснастить шести- или семиступенчатой «механикой».