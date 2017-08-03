Alibaba построит вендинговый автомат по продаже автомобилей

– Это сделает покупку автомобилей таким же простым процессом, как покупка банки газировки, — приводит слова Юй Вэя, генерального менеджера компании Alibaba Group, РИА «Новости».

Так, клиент сможет выбрать на своем смартфоне понравившуюся машину, внести частичную или полную оплату, и через несколько минут автомобиль спустится на нижний этаж к своему новому владельцу.

Однако воспользоваться услугой смогут лишь добросовестные покупатели с высоким рейтингом Sesame Credit (система Alibaba, по которой пользователям начисляются баллы). А те, у кого на счету не менее 750 очков, имеют возможность приобрести в аппарате автомобиль, внося первоначальный взнос в размере 10% от стоимости машины.